Chivas cae ante Juventus con derrota 2-0 durante encuentro amistoso en Las Vegas

AS MÉXICO

Los jugadores Marco de Graca y Mattia Compagnon fueron los encargados de darle la victoria al Juventus frente a las Chivas del Guadalajara en el inicio de los partidos amistosos del Soccer Champions Tour 2022; Real Madrid, Barcelona y el América conforman la alineación de los encuentros a jugarse en Las Vegas.

Por César Huerta

Ciudad de México, 23 de julio (AS México).- Chivas no rinde en la Liga MX y tampoco en partidos amistosos. La noche de este viernes, ha caído por 2-0 ante la histórica Juventus de Turín. De nada ha servido el debut de Santiago Ormeño. El Guadalajara no tiene gol y así, simplemente es imposible competir. La afición en Las Vegas ha terminado decepcionada por el descalabro rojiblanco.

Ricardo Cadena, técnico del Rebaño Sagrado, manda un cuadro completamente integrado por suplentes. El primer susto para nace de un error. Al minuto 5, Hiram Mier se equivoca en salida y regala el esférico al argentino Angel Di María, quien levanta un pase profundo. Moise Kean estira la pierna dentro del área, no alcanza a impactar y el joven portero Raúl el Tala Rangel se queda con la bola.

La escuadra italiana es dueña del inicio. Paul Pogba toma la redonda fuera del área. Nadie le sale al paso. El francés da vuelo a la pierna. Disparo potente que el Tala Rangel desvía con apuros a tiro de esquina. En el saque desde el banderín, cobra Angel Di María. El centro es pasado. Federico Gatti conecta de cabeza. La redonda pega en el poste. Marco Da Graca aparece en el lugar adecuado y empuja al fondo el 1-0 de la Juventus.

El Guadalajara está sacudido. Se nota el nerviosismo en cada jugador. Le cuesta mucho estabilizarse en lo mental. Poco a poco, logra bajar las revoluciones y se para mejor para evitar el vendaval de llegadas que el conjunto italiano ha tenido al inicio. Hasta el ‘32, la Juventus vuelve a tocar la puerta. Antes de medio campo, Nicolo Fagioli patea con dirección al arco. Intenta sorprender. Raúl Rangel no llega. La redonda pasa apenas por un lado.

Chivas logra acercarse hasta el ‘34. Angel Zaldívar controla en la orilla del área. Entre tres rivales suelta el zurdazo con parte interna. El arquero Wojciech Szczesny vuela para salvar a su equipo. Guadalajara tiene una más antes del descanso. En un contragolpe, Carlos Cisneros acelera y entra al área. Suelta el derechazo cruzado que atrapa el guardameta.

En la segunda parte, Ricardo Cadena hace tres cambios de entrada. Uno de ellos es Santiago Ormeño. Debuta el refuerzo que ha causado polémica, pues es mexicano por nacimiento pero juega para la Selección de de Perú. el Rebaño Sagrado genera más que en la primera parte. Desde la derecha, el centro deja solo a Hiram Mier, pero el remate de cabeza del zaguero central sale descompuesto, al ‘49.

👏 @JuventusFC makes it 2-0! Mattia Compagnon finds the back of the net 🙌 pic.twitter.com/ukxP3Ixt86 — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 23, 2022

Poco después, Miguel Jiménez, recién ingresado, despeja largo. Gran pase y estupendo control de Carlos Cisneros, que avanza hasta a orilla del área. Recorta a la derecha y saca un disparo qué pasa a centímetros del poste, al ‘55. Siete minutos después, Chivas tiene un tiro libre indirecto dentro del área. Tras el toque corto, Carlos Cisneros vuela el remate.

Más tarde, Alexis Vega, también recién ingresado, saca un disparo de fuera del área que exige al portero para desviar, al ‘69. Guadalajara vive su mejor momento y da la sensación de que puede empatar. Pero al minuto 79, una pelota perdida en medio campo deja mal parada a la zaga rojiblanca. Tras un disparo, desvía la defensa y el balón le queda a Mattia Compagnon, quien recorta y remata a primer poste para el 2-0 definitivo.

Con el segundo tanto en contra, el ímpetu de Chivas se viene abajo. No exista ya capacidad de reacción. Derrota para el Guadalajara frente a la histórica Juventus. El Rebaño Sagrado no conoce la victoria en cuatro fechas del Torneo Apertura 2022 y ahora tampoco ha podido conseguir un resultado positivo en Las Vegas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.