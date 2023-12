La hija cuenta que Xóchitl decidió “domesticar” acento indígena; le llueven críticas

La hija de la precandidata panista fue acusada de racista y clasista por el uso de la palabra “domesticar” y compartir cómo su madre “se quitó” su acento originario de Tepatepec.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Diana Vega Gálvez, hija de Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del Frente Amplio por México, expuso en una entrevista que su mamá “domesticó” su acento cuando era telefonista en la Ciudad de México, por lo que le han llovido críticas a la panista, quien ha aprovechado sus raíces indígenas como promoción política.

Durante una entrevista que se hizo viral en redes sociales, la hija de la aspirante presidencial causó controversia por unos dichos en los que reveló que su mamá “domesticó” su acento original por el chilango.

“Hay un acento muy indígena en Hidalgo. Todavía hay un acento en Hidalgo de: ‘Ah, tú todavía tienes acento de indio’. Cuando [mi madre] llegó a trabajar a la Ciudad de México se tuvo que quitar, forzarse a quitar”, dijo.

La idea era mostrar a Xóchitl Gálvez como una persona humilde, “indígena”, que viene de abajo y que ha luchado contra la discriminación Pero terminó en una declaración plagada de clasismo y racismo tan natural y espontáneo Pasa cuando quieres engañar y finges lo que no eres pic.twitter.com/KDge1PNWVZ — Carlos Suárez E (@Caloshhh) December 21, 2023

“Hay una historia que ella siempre cuenta de que ella llegó a la Ciudad de México a trabajar de telefonista, entonces tenía la ‘tonadita’. Y que un día llego un directo, y que les dijo: ‘¿cómo tenemos a una telefonista que tiene éste acento rarísimo?’. Entonces ella decía: ‘yo tuve que domesticar esa raíz, a hablar más cantadito chilango”, contó.

“Expresa así su racismo”, comentó un usuario de X, antes llamado Twitter. “Expone a su hija al cochinero que ella construye”, dijo en cambio otra persona. Algunos fueron más directos: “¿En qué momento la hija de Xóchitl pensó que con esta entrevista le ayudaría a su mamá?”, se preguntó retóricamente uno más.

¡No, bueno!, en cada paso se describen de cuerpo entero: Dice la hija de @XochitlGalvez que está orgullosa de que su mamá decidió “domesticar” su acento proveniente de una comunidad indígena. El orgullo a nuestras raíces y el respeto a nuestros pueblos indígenas es fundamental… https://t.co/Que86W0sT3 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 23, 2023

De igual manera, Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, no dudó en criticar a madre e hija, y compartió que para un mejor país es fundamental el orgullo indígena.

“¡No, bueno! En cada paso se describen de cuerpo entero. Dice la hija de Xóchitl Gálvez que está orgullosa de que su mamá decidió ‘domesticar’ su acento proveniente de una comunidad indígena. El orgullo a nuestras raíces y el respeto a nuestros pueblos indígenas es fundamental para un país para todas y para todos”, escribió.

Una parte de la campaña de Xóchitl Gálvez se ha encargado de resaltar su origen de Tepatepec, una localidad del municipio Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, que ha sido una constante en sus spots, y ha sido una política que siempre ha usado su identidad para promocionarse.

Hasta este momento, Xóchitl Gálvez no ha reaccionado en redes a la polémica que generó su hija con las declaraciones.

El pasado 12 de julio, Xóchitl Gálvez pudo declarar oficialmente sobre los posibles conflictos de interés con las empresas de su familia, pero no aceptó que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluso de la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Sólo cuando fue Alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez.

Horas después, la aludida respondió: “Es tan chingona mi empresa, que su Gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”.

Además, Diana Vega Gálvez es la encargada de coordinar el movimiento “Xochilovers” en favor de su madre durante la precandidatura, y eventualmente la candidatura presidencial de 2024.