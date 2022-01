Ricardo Aldana, ligado al Pemexgate y acusado de abusos, busca liderar a petroleros

–Con información de Álvaro Delgado

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– En un ejercicio inédito, este lunes cinco de los 25 aspirantes a presidir el sindicato petrolero se presentaron en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Por orden alfabético, el primero en hablar sobre sus propuestas fue el claro favorito Ricardo Aldana Prieto (Orizaba, 1954), señalado por desfalco en el Pemexgate cuando era tesorero de Petróleos Mexicanos (Pemex), del cual fue exonerado en el foxismo.

Aldana es señalado de participar en el desvío de mil millones de pesos de las arcas de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa. Aunque se buscó su desafuero por este caso, se salvó por el espaldarazo panista en 2003 a cambio de que el PRI respaldara la Reforma Energética de Vicente Fox.

El veracruzano lleva 40 años como comisionado del sindicato. Estudiaba Ingeniería electromecánica, pero no la terminó. El árbitro, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján, ha justificado que independientemente de “su pasado”, si cumplen con los requisitos no pueden excluir a nadie en el proceso de elecciones que se celebrarán el próximo lunes 31 de enero.

Sin embargo, los trabajadores petroleros que participan esta semana en la campaña rumbo a la Secretaría General (2022-2024) advierten que Aldana Prieto no cumple con ser trabajador sindicalizado al tener una plaza de confianza sin descuento de cuota sindical. Pero, acusan, no quiere soltar su “mina de oro” y busca darle continuidad al “cacicazgo” de Romero Deschamps para “ver sólo por sus intereses personales”.

Los petroleros califican a Aldana como “padrino político” o “compadre, casi hermano” de Romero Deschamps, quien en octubre de 2019 dejó de ser el líder sindical tras un cuarto de siglo de reelegirse entre denuncias por enriquecimiento ilícito que siguen congeladas en la Fiscalía General (FGR). De acuerdo con los aspirantes, su grupo tiene a un sindicato sin rendición de cuentas con venta de plazas, ambulancias en mal estado, falta de equipo de seguridad, jubilados en el olvido, despidos a disidentes, en otras palabras, con los derechos laborales “pisoteados”.

Miguel Arturo Contreras, petrolero que mañana expondrá sus propuestas en Palacio Nacional, denunció en 2016 a Romero Deschamps y a los 36 secretarios estatales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito, fraude y asociación delictuosa. Incluso los hijos del exlíder sindical han sido señalados de beneficiarse con autos y viajes.

Este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a los aspirantes y les deseó que ganara quien obtenga el mayor número de votos de los petroleros. Aunque se han ofertado como elecciones libres y democráticas, algunos candidatos critican que Aldana cuenta con las cuotas sindicales para hacer campaña con gorras y comida en varias secciones mientras otros lo hacen con sus propios recursos.

Fred Navarro López, aspirante de Hidalgo que expondrá el jueves sus propuestas, recriminó que este proceso no es democrático porque durante años ha habido acoso y represión a los trabajadores por parte de miembros del sindicato que ahora registraron a los aspirantes desde el búnker en la colonia Guerrero y quienes checarán los votos en las urnas.

Esta mañana frente a la prensa, la aspirante tabasqueña María Cristina Alonso confrontó a Aldana sin mencionar su nombre:

PERDONADO POR EL PAN

El 11 de septiembre de 2003, en el Gobierno de Vicente Fox, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) doblaron las manos. La Cámara de Diputados tenía previsto votar el desafuero de Ricardo Aldana como Senador para poder ser enjuiciado por el desvío de más de mil millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida.

“Por todo lo que Pemex le ha dado al sindicato no quieren dejar su minita de oro. No tendría por qué Ricardo Aldana estar participando en las elecciones, ya tiene más de 40 años comisionado y es de confianza, no sindicalizado”, afirmó el candidato Fred Navarro de Tula. “Tienen miedo de que llegue alguien más que no sea ellos porque se les acabaría su comisión”.