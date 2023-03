Tijuana: En auge, el fraude inmobiliario

En los últimos años el fraude inmobiliario se ha recrudecido en el país: empresas fantasmas proyectan desarrollos millonarios y enganchan a clientes a quienes hacen pagar el cien por ciento de una propiedad con fechas de entrega que nunca se cumplen; en el peor de los casos las obras jamás arrancan o si inician se quedan a medias, lo que constituye o podría constituir un delito de lavado de dinero. Muchos clientes han solicitado créditos bancarios que siguen pagando sin contar con la propiedad. Esta es una historia de fraudes en Tijuana, cuyos afectados cuentan el calvario que han vivido tras relacionarse con una empresa de Nuevo León que, dicen, los defraudó.

En Tijuana, Baja California –como en otros puntos del país –van en aumento los fraudes inmobiliarios.

Se trata de empresas que ofrecen desarrollos de alta plusvalía –torres de hasta 60 departamentos con vistas paradisiacas y servicios de primer mundo, según aseguran las promociones, que nunca se concluyen: las empresas cobran por adelantado a los clientes, las obras de construcción se quedan a medias (en otros casos ni siquiera se inician) y luego el asunto termina en un tribunal donde la justicia nunca llega. La mafia del Poder Judicial entre en acción. El suplicio se vuelve interminable para los afectados.

La impotencia invade a los clientes porque, después de que desembolsan unos cinco o seis millones de pesos por el departamento de su sueños — el nuevo hogar de la familia — jamás les entregan la propiedad. Peor aún, los dueños de las empresas constructoras no vuelven a dar la cara y contratan a personas para dar explicaciones evasivas que no satisfacen a los clientes. Aquí la impotencia se robustece.

Esto viene a cuento por las acciones fraudulentas que están padeciendo al menos 140 familias en Tijuana, Baja California, que compraron departamentos de lujo a la empresa Levant Campestre, cuya sede está en el estado de Nuevo León.

Dicha empresa puso la mira en la ciudad fronteriza; anunció un mega-proyecto inmobiliario. Se trata de departamentos de lujo de alto nivel, confort por doquier, vistas privilegiadas, amplios espacios y estacionamientos inteligentes cuyo costo, según fuentes consultadas, no es menor a los seis millones de pesos el más barato. La promoción incluía espacios con costos mayores, dependiendo de la capacidad económica de cada cliente.

La empresa regiomontana Levant Campestre exigió a los compradores el pago del cien por ciento de cada uno de los departamentos. Todos cubrieron los montos contratados. Pero, de buenas a primeras, la empresa, detuvo las obras. Primero argumentó retrasos en los permisos que debió otorgar el Ayuntamiento de Tijuana. Luego comenzó a dar largas: argumentos evasivos, dilaciones, silencios, explicaciones vacías y sin establecer compromisos. El distractor, pues, lo que se conoce como “la aburridora”.

El ambicioso proyecto inició en el año 2017. Se proyectó construir dos torres de 64 departamentos en cada una. La entrega, de acuerdo con los planes iniciales, se programó para el 2022. Las fechas se fueron cumpliendo y los compradores de la torre 1 jamás recibieron su departamento; los que adquirieron espacios en la torre dos siguieron la misma suerte y hasta la fecha sus preguntas sobre cuándo les entregarán sus departamentos siguen sin respuestas.

Uno de los 140 afectados responde al nombre de Agustín Sánchez. En una carta de protesta sobre este claro fraude, dice: “El proyecto surgió en 2017 con la promesa de entregar los departamentos en el año 2022. Y ahora no tenemos tiempo de entrega porque, según nos dijeron, depende de los tiempos del municipio (de Tijuana) . Otros complejos de Levant empezaron mucho tiempo después y ya los concluyeron.

“Propongo, en vez de litigar, sacar desplegados en conjunto en la prensa de Monterrey, Nuevo León, y en las ciudades donde (las empresas) Gava e Insar están levantando obra y haciendo ventas como las de Campestre Levant , para abrirle los ojos tanto a los desarrolladores sobre nuestra inconformidad y de esa manera alertar a futuros compradores, haciendo ver que estas empresas no cuentan con fondos suficientes ni las conexiones gubernamentales necesarias para terminar las obras , escriturar ni liberar unidades a fin de finiquitar las promesas”.

Y añade:

“Tenemos que considerar que gran parte de los problemas se deben a a la pandemia…al municipio de Tijuana que no autoriza liberar en el Registro Público de la Propiedad el juicio si no es con $$$$ para funcionarios , por ende debemos de razonar para resolver y no extender el problema”. El Ayuntamiento de Tijuana en su momento resolvió los temas que le correspondían, pero aún así la empresa Levant Campestre, encargada del desarrollo inmobiliario, sigue en el incumplimiento.

Respecto de por qué decidieron invertir en la empresa regiomontana Levant Campestre, el signatario de la carta se confiesa:

“El día que la mayoría de nosotros decidimos invertir en Lavant fue por la excelente oportunidad que consideramos ofrece.: ubicación, reputación de la desarrolladora; también presentaba lo que consideramos solvencia empresarial . Pero las tres empresas –Gava, Insar y Bustamante –nos han fallado feo. A nosotros EGR hasta comisiones nos debe”.

El denunciante agrega:

“Es muy importante, especialmente para los compradores de la T 2 (Torre 2), con tanto retraso, los desarrolladores están incurriendo en gastos anticipados por ellos mismos. Me pregunta es : ¿Con qué calidad de obra van a terminar la fase que les falta?

“La T1 como quiera tiene más avance conscientes en que los costos de materiales y mano de obra se han ido a la alza en estos tres años. Y otra pregunta. ¿Cómo nos garantizarán que tendremos que nos ofrecieron de obra? Tanto en obra negra como en terminados”.

Ante todas estas preguntas Levant Campestre no tiene respuestas.

De acuerdo con los denunciantes, los dueños de la empresa están perdidos. Una persona de nombre Teresa de la Garza Villegas, que se presenta como coordinadora de cobranza, es la que atiende a los inconformes . Pero los denunciantes afirman: “La contrataron sólo para darl largas y evasivas. No resuelve nada”.

