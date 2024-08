AMLO afirma que México es soberano y no permitirá políticas antimigrantes de EU

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmabargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este sábado a las y los connacionales que migraron hacia Estados Unidos y envían remesas a sus familias en México. En su paso por Guaymas, Sonora, el mandatario aseguró que siempre se va a defender a los mexicanos. “No queremos muros ni militarización de la frontera”, expresó al tiempo que defendió la soberanía nacional.

“Los vamos a defender siempre, les guste o no les guste. No queremos muros ni queremos militarización de la frontera, y no queremos maltrato a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero”, comentó el Presidente.