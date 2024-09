El Presidente dice que su agresor es un abogado ligado al Poder Judicial en Veracruz

Usuarios de X, antes Twitter, identificaron al posible agresor: Nayib Yamasaki Rodríguez, ​​señalado como miembro del colegio de abogados de Veracruz y exfuncionario público. Lo cierto es que los videos que circulan de él serían después de haber arrojado el objeto y hasta el momento, él no se ha referido a lo ocurrido.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que la persona que le aventó una botella con agua en Veracruz es un abogado que “seguramente está vinculado una red de traficantes de influencia en el Poder Judicial”.

“En el caso de los permisos de construcción, ahora que fui a Veracruz resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial”, sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.

Desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, López Obrador detalló que en esa localidad, en donde el domingo una manifestación en contra de la Reforma Judicial recién aprobada se tornó violenta, existe una red de corrupción que permitió construcciones irregulares.

“Ahí en Veracruz, ahí en donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados, de despachos vinculados al Poder Judicial, pues por eso están tan enojados y lo lamento. Ojalá y se serenen”, expresó.

“Ahí autorizaron no sé cuantos pisos, pero estamos hablando del Centro histórico de Veracruz. Yo lo llamo el adefesio. Es una construcción de mal gusto. Un adefesio, en uno de los lugares históricos y más bellos de México”, explicó el Presidente, en alusión de la Torre Centro de Veracruz.

La construcción, que habría sido permitida por una red de tráfico de influencias, se realizó en la Administración de Miguel Ángel Yunes Linares, padre del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tuvo el voto decisivo para la aprobación de la Reforma Judicial en medio de señalamientos del PAN de recibir presiones o incluso impunidad a cambio.

El 21 de mayo, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigación por tráfico de influencias, corrupción y contubernio de autoridades estatales y municipales, jueces y empresas creadas para la construcción de la Torre Centro, al que se le llamó Cártel Inmobiliario, como el que existe en Ciudad de México.

“No obtuvieron los permisos a cabalidad, y ante la falta de estos permisos, es que se interpusieron denuncias, se detuvo durante un tiempo la construcción, pero desafortunadamente jueces federales, y en particular, uno de apellido De la Medina, entraron en lo que se presume transacciones que deben ser investigadas por la FGR, en virtud que el Juez también tiene familiares directos como dueños de departamentos”, afirmó Cuitláhuac García.

El domingo, el arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la antigua casa de Benito Juárez García en el puerto de Veracruz provocó una serie de enfrentamientos entre simpatizantes de Morena y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes recibieron al mandatario entre gritos de “¡dictador, dictador!”.

En un video que circuló en redes se observa que, al momento en que el mandatario federal ingresaba a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, alcanzó a esquivar una botella de agua que fue lanzada desde la acera donde protestaban los trabajadores del Poder Judicial.

Usuarios de X, antes Twitter, identificaron al posible agresor: Nayib Yamasaki Rodríguez, ​​señalado como miembro del colegio de abogados de Veracruz y exfuncionario público. Lo cierto es que los videos que circulan de él serían después de haber arrojado el objeto y hasta el momento, él no se ha referido a lo ocurrido. No obstante, personas de redes y periodistas locales asegura que él fue el agresor.

Ayer, en su encuentro con la prensa, López Obrador se refirió a la agresión. “Me tiraron una botella de agua, pero es que yo empecé jugando beisbol, hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, molestos. Por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene precisamente de mantener, pero eso ya no se puede, se les va a ir pasando el enojo”, dijo el Presidente.

El mandatario pidió respeto y tolerancia y entendió la molestia de los manifestantes: “Les molesta mucho el que no haya corrupción y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer sede estar tranquilo, no pasa nada. Y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país que actuemos con respeto, con tolerancia”.