Empresa danesa invertirá 10 mil mdd en el Istmo para producir hidrógeno verde: AMLO

El mandatario Andrés Manuel López Obrador destacó que el proyecto de hidrógeno verde sigue con la concesión para el manejo de los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos mediante una empresa operadora.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este viernes la inversión de 10 mil millones de dólares por parte de empresarios de Dinamarca para producir hidrógeno verde en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Durante la reciente conferencia matutina, el mandatario federal detalló que el proyecto dará inicio en diciembre del próximo año con la movilización de trenes de carga en el corredor, por lo que continúan con la autorización para el manejo de los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos a una empresa operadora.

“Un fondo financiero de Dinamarca va a invertir en ese polo de desarrollo, van a invertir 10 mil millones de dólares porque van a producir energía, hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles (…) Ya vamos a inaugurar el tren de pasajeros el día 22 de diciembre de Salina Cruz a Coatzacoalcos ya resolvimos también la concesión de Medias Aguas de Coatzacoalcos ya se llegó a un acuerdo ”, indicó.

Cerca de Ixtepec, Oaxaca, un fondo económico-financiero de Dinamarca va a invertir 10 mil millones de dólares, porque van a producir hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles. Ya está por firmarse este acuerdo.

En la misma línea, López Obrador reveló que la inauguración de la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido será aplazada hasta nuevo aviso, luego de su supuesto estreno para el 29 de noviembre. Esto con motivo de la nueva inversión en Tehuatepec de 2024 por parte de la empresa operadora.

“Estábamos por inaugurar este año el camino a Puerto Escondido, pero tuvimos unas fallas, se cayeron dos aludes, y ya no vamos a poder inaugurar este año, a más tardar en febrero”, mencionó.

Finalmente en su visita por Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el Presidente destacó que su Gobierno continúa con los labores de impulsar la producción de energías renovables en el país para evitar el cambio climático.

“Estamos hablando de la era de la no contaminación, de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático, entonces ya está por firmarse este acuerdo, ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero yo sí voy a dejar todo formalizado con los convenios y todo, esto va a ayudar mucho al Istmo”, concluyó.