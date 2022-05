“Alito” Moreno presentará una denuncia ante la FGR por audios que difundió Sansores

El actual líder nacional del PRI aseguró que el Gobierno federal y Morena, a través de la Gobernadora Layda Sansores, “han emprendido una campaña para desprestigiarlo, publicando audios que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas”.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por la filtración de grabaciones en la que el dirigente priista habla despectivamente de los periodistas.

“Ante estas falsedades, acudiré a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en contra de quienes están promoviendo estos actos, divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía. No nos vamos a dejar, no nos van a callar”, anunció Moreno Cárdenas en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el líder priista aseguró que el Gobierno federal y Morena, a través de la Gobernadora Layda Sansores, “han emprendido una campaña para desprestigiarlo, publicando audios que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas, a fin de componer frases y conversaciones que no existieron”.

Ante estas falsedades, acudiré a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en contra de quienes están promoviendo estos actos, divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía. No nos vamos a dejar, no nos van a callar. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2022

Alejandro Moreno dijo que las intenciones de Morena son dividir al bloque opositor. “Quieren enfrentarnos con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Es el paso a paso de las dictaduras. No podemos caer en sus cortinas de humo y mentiras”.

“Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, Morena mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad”, sentenció.

En ese sentido, el dirigente del PRI cuestionó a la Gobernadora de Campeche por no acudir a las autoridades correspondientes en lugar de hacerlos públicos: “Si los audios presentados por la Gobernador tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia. Como no es el caso, prefieren publicarlos”.

Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, MORENA mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2022

Alejandro Moreno afirmó que “las acusaciones fabricadas” por parte de Morena vienen por la molestia que les generó que el PRI junto con la oposición desecharan la iniciativa de la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Conmigo, este Gobierno autoritario y represor se topará con pared. Yo los enfrentaré con la verdad y la justicia. No permitiremos que instauren una dictadura, defenderemos la libertad por amor a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro país”, concluyó.

AMLO EVITA HABLAR SOBRE AUDIOS FILTRADOS

Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo federal prefirió no emitir alguna opinión sobre los audios filtrados por Layda Sansores en los que Alejandro Moreno expresó que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

Después de la filtración de audios de Alito, dirigente del PRI, donde asegura que hay que matar a los periodistas de hambre… AMLO no quiso hablar del tema. ¿Sorpresa? Sólo hay que escuchar los ataques constantes a la prensa desde la mañanera 🤷‍♀️ pic.twitter.com/Vw5nohYMHn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 25, 2022

“Lo mejor es no meternos en estos casos, estamos en efecto en vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. No responder a este tipo de cuestionamientos. No meternos”, dijo López Obrador.

“No quiero opinar sobre eso, no ayuda, hay que cuidar como decía el General [Felipe] Ángeles: ‘la vida es lo más sagrado’, lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar”, agregó el Presidente.

Por otro lado, el mandatario finalizó diciendo que su Gobierno no persigue a nadie. “Sí tenemos adversarios, pero no enemigos, adversarios que pensamos vencer en buena lid, no estamos pensando en destruir a enemigos. No odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, apuntó.

El pasado 24 de mayo, la Gobernadora de Campeche hizo públicos un cuarto y quinto audio de Moreno Cárdenas, donde habló despectivamente de los periodistas, en referencia a un comunicador campechano al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, exclamó el dirigente del PRI en la grabación más reciente difundida en el programa “Martes del Jaguar”.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos (…); hay que matarlos de hambre”. Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

Las declaraciones se dieron después de haber mencionado que le iba a “mentar la madre” a un supuesto Alexandro Arceo y pedirle que le “devolviera su maleta”, posiblemente refiriéndose a una transacción de dinero con un medio de comunicación.

Previamente el 4 de mayo, Sansores San Román transmitió otro audio en donde se escucha al presidente nacional del PRI destinar al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como para la elección del 2021 en el estado de Campeche.

El propio Alejandro Moreno ha acusado que es víctima de una persecución y descartó que vaya a huir del país, luego de los escándalos que han provocado los audios difundidos por la Jefa del Ejecutivo en Campeche.