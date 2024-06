“La mafia del poder” la pasa bien con Quirino en Madrid: Fiestas con Salinas, Peña...

Fue el pasado 8 de marzo de 2022 cuando el Senado de la República ratificó a Quirino Ordaz Coppel como Embajador de México en España, luego de que fuera propuesto por Andrés Manuel López Obrador, lo que generó una gran polémica por su pasado priista.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– A principios de este año corrió la versión de que Enrique Peña Nieto había pasado por la Sede Diplomática de México en la capital española para ser agasajado por Quirino Ordaz Coppel. Ahora, medios españoles reportan una fiesta a la que asistió el exgobernador de Sinaloa y Embajador en Madrid junto a otro expresidente mexicano: Carlos Salinas de Gortari.

Tanto Peña como Salinas son considerados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de “la mafia del poder”, las élites que han dominado México durante todo el siglo XX y buena parte del XXI. Ordaz, de hecho, era o es parte de esa mafia; apenas fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). López Obrador lo rescató para mandarlo a España como representante de su Gobierno.

Apenas el 15 de enero inmediato anterior, el periodista Alejandro Páez Varela había reportado: “Enrique Peña Nieto estuvo en la Embajada de México en España, me dijo una buena fuente. No fue a declarar por ninguna causa de corrupción, citado por el agregado de la Fiscalía. No. Fue como invitado de Quirino Ordaz, el Embajador, quien llegó a la gubernatura de Sinaloa como priista cuando Peña era el Presidente. No quedó constancia de la visita amistosa, pero independientemente de eso es público que el exmandatario lleva una vida social de jet-set, entre Europa, Estados Unidos y América Latina, con vuelos privados intercontinentales que nadie sabe con qué se paga si toda su vida fue burócrata. Una vida social cada vez más atrevida”.

“Una vida social maravillosa, la de Peña. En los mejores restaurantes de Madrid recibe a sus amigos y se deja ver con guaruras y trae autos caros, incluso para los más ricos de Europa. Que Quirino mantenga una relación con él es de lo más normal, digamos, dado que los dos vienen de la misma cepa. Pero me parece que el Embajador hace quedar mal al Presidente, aunque él no estuviera enterado. Ya no lidiamos con un político impune; ahora lidiamos con un descarado que cada día estira su suerte: reapareció el fin de año en la República Dominicana con Bill Clinton y Sebastián Piñera, Hillary Clinton y otros. ¿En qué viaja Peña, si nadie nunca lo ha visto en un aeropuerto comercial? Eso, y su bitácora social, hacen ver que toma riesgos y golpea con fuerza las paredes que lo protegen en la impunidad”, agregó en su columna titulada “Las fronteras de Claudia”.

Páez Varela decía en ese texto: “Para cualquier líder, los límites de los otros se miden en el ensayo-y-error. En una tienda, en un partido político o en un Gobierno, los cuadros medios siempre estarán probando hasta dónde pueden llegar, hasta dónde les es permitido. Entonces el líder debe decirles: hasta aquí, no te pases. Quirino habrá estirado sus límites al invitar a Peña a la Embajada, si es que lo hizo, como lo hace Peña con sus viajes: hasta donde pueda, hasta donde lo dejen, seguirá ampliando su círculo, dejándose ver, mostrándose con dinero y con poder, y exhibiendo su certificado que dice, con letras mayúsculas: IMPUNIDAD. En apariencia, el expresidente ha probado no tener límites; parece haber conseguido un buen acuerdo para no preocuparse. Y ya sin recato ni prudencia va ampliando su círculo. México se asombró con aquellas fotos del expresidente con peluca en un restaurante de Nueva York; ahora no nos asombraría que apareciera en el mismo restaurante sin peluca, porque amplió su círculo de impunidad. Mañana aterrizará en Toluca y pasado mañana dará entrevistas para hablar, incluso, contra Morena, contra Delfina Gómez, contra Claudia Sheinbaum y contra Andrés Manuel López Obrador”.

EN FIESTA CON SALINAS DE GORTARI

El Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, asistió ayer a la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón, en una zona exclusiva de Madrid. Allí fue fotografiado junto a su esposa Rosy Fuentes, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el medio español Vanitatis, la fiesta del también coleccionista de arte celebró una “gran fiesta” en una de sus casa ubicada en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más caros para vivir de España, no sólo de la capital.

El periodista Nacho Gay reportó para el medio español que dentro de las y los invitados al festejo estuvieron: la baronesa Carmen Thyssen, una de las mujeres más ricas del mundo; el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, y su esposa Ana Botella; la cantante Rosa López; el escultor dEmo; Ingrid Yrivarren, exmiss Perú; entre otras personalidades.

En la fotografía compartida por Vanitatis, se observa, de izquierda a derecha, a Rosy Fuentes, Juan Antonio Pérez Simón, al Embajador Quirino Ordaz, Ignacio Maluquer de Starlite, y al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

POLÉMICA POR SU NOMBRAMIENTO COMO EMBAJADOR

En septiembre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Ordaz Coppel para el puesto en la Embajada, noticia que fue recibida negativamente por las filas priistas. El 31 de enero de 2022, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, informó a su Grupo Parlamentario que el exgobernador de Sinaloa sería expulsado del partido luego de aceptar el puesto de Embajador de México en España.

El nombramiento causó polémica desde que López Obrador lo anunció; al mismo tiempo, el Presidente reconoció que “no son buenas las relaciones con España”, por lo que “va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito” de mejorarlas.

El Embajador, que carecía de experiencia diplomática, llegó a Madrid en medio de la controversia creada por López Obrador, quien había pedido “una pausa” en las relaciones con España para analizar el comportamiento de sus empresas, a las que acusó de “saqueo” y “corrupción”.

Ordaz reemplazó en la Embajada a María Carmen Oñate, quien lidió con conflictos internos en la sede diplomática en Madrid, como la dimisión del agregado cultural Jorge F. Hernández y de su sucesora designada Brenda Lozano, quien escribió en redes sociales críticas feministas contra López Obrador.

¿QUIÉN ES QUIRINO ORDAZ COPPEL?

Quirino Ordaz Coppel, de 61 años de edad, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 24 de octubre de 1962. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); y cuenta con diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se desempeñó como empresario del ramo turístico en su ciudad natal Mazatlán, municipio del cual su padre, Quirino Ordaz Luna, fue Alcalde de 1984 a 1986. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1985 hasta su expulsión en 2022.

De 2001 a 2003 se desempeñó como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en Sinaloa. Luego, fue tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, y en 2005, el entonces Gobernador sinaloense, Jesús Aguilar Padilla, lo nombró como su secretario particular.

En 2015 fue postulado candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a Diputado federal por el Distrito 8 de Sinaloa, siendo electo a la LXIII Legislatura que concluyó en el 2018, e integrando el grupo parlamentario del PVEM.

Finalmente, se desempeñó como Gobernador de Sinaloa, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021.

