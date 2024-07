Concacaf y la FMF retiran a Celaya como sede del Pre Mundial Sub-20 por inseguridad

Celaya, Guanajuato, 25 de julio (Zona Franca).- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) anunció cambios al calendario y quitó a Celaya de las sedes del Campeonato Pre Mundial Sub-20, luego de un ataque armado a agentes de vialidad que se encontraban a las afueras de un hotel donde se hospedaban las selecciones de Cuba y Costa Rica.

La clasificatoria de la región para la Copa Mundial Sub-20 comenzó el 19 de julio en Irapuato y también tenía como sede a Celaya e incluye la participación de 12 asociaciones miembro.

A través de un comunicado de su página oficial, la Concacaf destacó que, por precaución y para garantizar la mejor experiencia posible para todos los participantes, se decidió, en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), trasladar el resto del torneo a las ciudades de Irapuato (Estadio Sergio León Chávez) y León (Estadio León).

Concacaf and FMF announce changes to 2024 Concacaf Men’s U-20 Championship venues and match schedule

Read more https://t.co/IAxR7t5rkb 🔗

— Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 25, 2024