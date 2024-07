Trump acusa a Obama, Pelosi y otros demócratas de tumbar candidatura del Presidente

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que el Partido Demócrata ha dado una suerte de “golpe de Estado” al actual Presidente del país, Joe Biden, porque estaba “muy abajo en las encuestas” y querían tumbar su candidatura a la reelección para evitar una derrota.

“Fueron a verle y le dijeron que no podía ganar la carrera (electoral), lo cual creo que es cierto (…) Estaba muy abajo (en las encuestas) y le dijeron: ‘No vas a ganar, no estás en forma y te fue mal en el debate’. Creo que en el debate empezó todo”, aseveró Trump durante una entrevista con la cadena Fox News.

Así las cosas, Trump asegueró que Biden no es la primera persona a la que el Partido Demócrata “obliga a irse”, y ha acusado al expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi de estar detrás de estos movimientos internos en el partido.

Por otro lado, el magnate se refirió al discurso de esta madrugada del Presidente Biden en el que abordó su reciente decisión de abandonar la carrera electoral y pasar el testigo a su Vicepresidenta, Kamala Harris, que este jueves ha presentado oficialmente su candidatura.

Biden anunció el fin de semana su renuncia a la candidatura con que aspiraba a la reelección como Presidente de Estados Unidos frente a un Trump que busca volver a la Casa Blanca cuatro años después. En su anuncio de retirada, el presidente encumbró a Harris como su sustituta, que ahora se centra en recabar apoyos.

LA CONTIENDA SE CIERRA

Las últimas encuestas del periódico The New York Times y la agencia de noticias Reuters señalaron que la contienda presidencial entre Trump y Harris se estrechó, y sería considerado, a 103 días de la elección, como un empate técnico.

El periódico The New York Times señaló que la “rápida reorganización” de la coalición demócrata ha logrado reducir la desventaja de Harris a un punto, ya que Trump obtendría un 48 por ciento, frente al 47 por ciento de la Vicepresidenta. “Se trata de una mejora notable para los demócratas en comparación con la encuesta del Times/Siena de principios de julio que mostraba a Biden por detrás por seis puntos porcentuales, tras el pobre desempeño en el debate que finalmente lo sacó de la carrera”, se lee en la encuesta del periódico estadounidense.

Asimismo, la agencia Reuters compartió que la Vicepresidenta se encuentra dos puntos por arriba de Trump, según una encuesta realizada en conjunto con Ipsos, con lo que revirtió los dos puntos de distancia a los que estaba Biden del candidato republicano. Harris estaría con 44 por ciento, y Trump con 42. Ambos estaban empatados en un 44 por ciento en una encuesta del 15 al 16 de julio, y Trump lideró por un punto porcentual en una encuesta del 1 al 2 de julio, ambos dentro del mismo margen de error de tres puntos porcentuales.

Trump agreed on a September 10th debate.

It now appears he’s backpedaling.

Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.

I’m ready. So let’s go.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024