El comediante Jorge Ortiz de Pinedo pierde vuelo: le impidieron subir con su oxígeno

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El acto Jorge Ortiz de Pinedo denunció este domingo que perdió un vuelo por la falta de criterio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) le impidió abordar un vuelo con destino a Acapulco por intentar subir con un tanque de oxígeno.

A través de sus redes sociales, el también productor mexicano relató que, a pesar de contar con la documentación necesaria para abordar con el oxígeno, elementos de seguridad del aeropuerto lo detuvieron cuando estaba a punto de llegar hacia las salas de abordaje. Ante ello, la seguridad de la aerolínea aseguró que dicho artefacto no estaba autorizado para ser usado en la aeronave.

“Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión en comercial”, indicó.