Septiembre es el mes para legar: ¿Qué puedo heredar? ¿Qué es el ajuar doméstico?

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos para después de la muerte, pero en México, poco menos del 4 por ciento de la población tiene uno, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que el Gobierno implementa año con año la campaña “Septiembre, mes del testamento” para incentivar esta herramienta.

Hasta 2018, sólo existían 4.6 millones de avisos de testamentos registrados en el país, es decir, poco menos del 4 por ciento de la población tenía uno y los estados que encabezaban esta lista eran la Ciudad de México con el 29 por ciento, seguida por Jalisco y el Estado de México con 11 por ciento cada uno.

Ante estas cifras, el Gobierno federal junto con el Colegio Nacional del Notariado A.C., promueven cada año la campaña “Septiembre, mes del testamento”, en donde se realizan promociones y descuentos para quienes realicen este trámite. Este 2023 el plazo se amplió también al mes de octubre con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las familias mexicanas sobre su patrimonio, como lo explicó en entrevista para “Usted, yo y otros como yo”, Marianne Ollivier Morán, notaria 8 de la Ciudad de México.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS TESTAMENTOS EN MÉXICO?

–TESTAMENTO ESPECIAL

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en esta clasificación se encuentra el testamento marítimo, privado, hecho en un país extranjero, militar y el agrario o lista de sucesores.

MARÍTIMO: Lo podrán realizar los que se encuentren en altamar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, y lo escribirán en presencia de dos testigos y el capitán.

PRIVADO: El testador lo pude hacer en casos graves o enfermedad violenta, es decir, cuando no pueda hacer otro tipo de testamento o acudir ante el notario, notaria o un juez. Si el testador recupera su salud o desaparece el peligro en el que se encuentra, el testamento se invalidará.

HECHO EN PAÍS EXTRANJERO: Son aquellos realizados fuera del territorio nacional y que se deben hacer ante autoridades mexicanas o ante autoridades extranjeras respetando las leyes del país donde se otorga.

MILITAR: Lo pueden hacer los militares en el momento de entrar en guerra o al ser heridos sobre el campo de batalla, declarando su voluntad frente a testigos o entregando un documento cerrado que contenga su última voluntad, firmada de puño y letra.

AGRARIO O LISTA DE SUCESORES: El ejidatario o comunero designa en una lista a la persona que ocupará la tenencia de la tierra para cuando fallezca. Tiene que inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

–TESTAMENTO ORDINARIO

La Secretaría de Gobernación indica que en esta clasificación entra el público abierto, público cerrado, ológrafo y simplificado.

PÚBLICO ABIERTO: El otorgado ante notario o notaria, quien lo redacta y da fe, anotándolo en una escritura.

PÚBLICO CERRADO: Es escrito y rubricado en cada hoja por el testador o por otra persona a su petición. El sobre que lo contenga deberá estar cerrado y firmado en su cubierta por el testador, los testigos y el notario o notaria, quien además pondrá su sello para darle validez.

OLÓGRAFO: Escrito, fechado y firmado por puño y letra del testador. Debe ser depositado en el archivo de notarías o autoridad competente en la entidad federativa para su validez.

SIMPLIFICADO: Es aquel que se hace en la misma escritura de adquisición o regularización de un inmueble destinado a la vivienda, el propietario establece quiénes serán los herederos de la propiedad.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA HACER UN TESTAMENTO?

De acuerdo con la legislación de cada estado, la edad mínima para hacer un testamento puede variar entre los 14, 16 y 18 años, como se observa en la siguiente imagen.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS DEL TESTAMENTO DURANTE LA CAMPAÑA?

La siguiente tabla muestra los descuentos y promociones que se realizarán en todo el país durante la campaña “Septiembre, mes del testamento”, y que ahora se amplió a octubre.

¿CUÁNTOS TESTIGOS NECESITAS PARA HACER TU TESTAMENTO?

El número de testigos varía dependiendo del estado donde se realice el testamento. Actualmente se deben tener dos testigos en los estados de Aguascalientes, Baja California y Yucatán; mientras que en Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas se deben tener tres.

Para el resto de las entidades federativas se requieren testigos sólo cuando el testador no sepa leer ni escribir; no hable español y tenga alguna discapacidad visual o auditiva.

“En los testamentos que ya no están vigentes en la Ciudad de México sí se requieren testigos. Actualmente en el testamento público abierto no siempre se necesita, la regla es que no se requiera testigos, pero sí los puede solicitar el notario cuando a su consideración sea conveniente que comparezcan testigos, o bien, cuando la persona no sepa leer, en este caso se pide que estampe su huella y alguien más firme, pero son casos especiales”, explicó la notaria Marianne Ollivier.