Senadores aprueban en lo general y particular el pase de la Guardia Nacional a Sedena

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Luego de una sesión maratónica que arrancó desde la noche del martes y que se extendió durante toda la madrugada del miércoles, el Senado de la República avaló en lo general y particular la reforma que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ambas votaciones se registraron 86 votos a favor de Morena y sus aliados, 42 en contra y cero abstenciones.

Los artículos aprobados en lo general y particular fueron 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional.

Al término de la votación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la reforma se remitía a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

El traspaso de Guardia Nacional a Sedena deberá ratificarse en al menos 17 congresos locales, donde Morena y aliados también tienen mayoría.

Nuevamente el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez ayudó a que la reforma pasara sin obstáculos e incluso en su intervención, alrededor de las 3:00 de la mañana del miércoles, subió a tribuna para dar su respaldo.

“Insinúan, pero no se atreven a decir que existe el riesgo de represión, de que se destruya nuestra democracia y de que vayamos hacia una dictadura. Yo no veo esos riesgos porque conozco de cerca a nuestras Fuerzas Armadas y sé de su amor a México, de su lealtad a la Constitución, de su institucionalidad y de su patriotismo. El único poder al que aspiran nuestras fuerzas armadas es el poder de servir más y mejor a México, no aspiran al poder político”.