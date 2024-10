VIDEO ¬ Impunidad, no: Harfuch. Los criminales atacaron poblado, bases del Ejército

El ataque en Tecpan fue realizado por la organización criminal “Grupo Gente Nueva”, la cual buscaba enfrentarse a “Los Granados”, otro grupo delincuencial que lleva mucho tiempo en la zona.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó una cronología detallada sobre los ataques ocurridos la madrugada de este jueves en Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, donde murieron 19 personas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el Secretario de Seguridad habló sobre los casos de Tecpan de Galeana, en Guerrero, así como la explosión de los coches bomba en Guanajuato: “no habrá impunidad”, enfatizó.

A las 4:55 horas ocurrió un primer ataque donde participaron por lo menos 16 vehículos. En la conferencia de prensa matutina, García Harfuch mostró un video donde se muestra cómo, a las afueras de Tecpan, comienza una agresión donde se detonan varias armas de fuego. Diez minutos después, a las 5:05 horas, ocurrió el primer ataque ya dentro de Tecpan, donde murieron dos policías ministeriales.

Posteriormente, a las 5:30 horas, en los límites del área urbana, sobre la carretera hacia el poblado de “El Moreno”, los mismos delincuentes, a bordo de cinco vehículos, agredieron a personal militar en una base de operaciones establecida en dicha localidad.

Para las 6:15 horas, se reportó otra agresión a una base militar que había llegado para brindar apoyo a la primera. Es en dicho enfrentamiento donde se detienen a seis agresores y otros 15 murieron.

“El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, dos policías municipales fallecidos y cuatro heridos”, añadió Harfuch.

El Secretario de Seguridad atribuyó la violencia al “Grupo Gente Nueva”, cuyas siglas, GNG, aparecían inscritas en las puertas de los vehículos desde donde agredieron. “Ellos no iban a agredir al Ejército, sino al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan”.

El GNG buscaba enfrentarse contra “Los Granados”, un grupo delincuencial que, añadió Harfuch, llevaba mucho tiempo establecido en la zona.

Además, reportó que los grupos delictivos contaba con alto calibre para efectuar los ataques: calibre .50, ametralladoras minimi calibre 7.62×51. Es por ello que las indagatorias también contemplan la procedencia de las armas.