Vive Latino celebrará su 25 aniversario con Molotov, Siddhartha y Foster the People

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Luego varios días de espera, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio a conocer el line up de la edición con la que celebrará su 25 aniversario.

Este viernes, a través de redes sociales, se empezaron a soltar algunas pistas gracias al señor de los conciertos, conocido por hacerse presente afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez y otros venues al finalizar cada evento para alterar la letra de “Cómo te extraño mi amor”, de Leo Dan, dependiendo los artistas que se hayan presentado.

Luego de las primeras pistas que el señor de los conciertos liberó, usuarios de redes sociales señalaron que entre el talento que se podría presentar en la próxima edición de Vive Latino se encontraban Los Ángeles Azules, Keane, Mon Laferte, Caifanes y Porter.

A los pocos minutos, la primera banda en confirmar su participación fue Scorpions, quienes han destacado por éxitos como “Still Loving You”, “Rock You Like A Hurricane”, “No One Like You”, “Send Me an Angel”, “Always Somewhere”, entre otros.

Horas más tarde, el festival citadino reveló el cartel de su 25 aniversario en el que se pueden leer nombres como Foster the People, Rüfüs Du Sol, Zoé, El Gran Silencio, Zoé, Little Jesus, Duncan Dhu, Jay de la Cueva, Siddhartha, Los Concorde, Jesse Baez, Clubz, Molotov, Motel, Porte, Aterciopelados, Caloncho, División Minúscula, Edén Muñoz, La Lupita, Sepultura, Meme del Real y muchos más.

La 25 edición del Vive Latino se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP.

