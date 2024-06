AMLO dice que Quirino ya le explicó su encuentro con Carlos Salinas en una fiesta

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en España, ya le dio una explicación sobre el encuentro que tuvo con el expresiente Carlos Salinas de Gortari durante la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón en Madrid.

“Y lo de Quirino, que por ahí me están pidiendo, de una vez. Ya hablé con él. No hablé con él. Envió una nota porque constantemente informan los embajadores. Ya me explicó. Yo le tengo confianza a Quirino, para empezar”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.