Pedro Sánchez filtra a ABC detalles de la conversación privada que tuvo con Claudia

El texto del medio ABC refiere que Sheinbaum y el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron una llamada telefónica el pasado lunes, pero había sido “una llamada muy tensa que dejó un amargo sabor de boca para ambas partes”.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Una nueva filtración en la prensa española ahonda la ruptura entre México y España. El diario ABC revela este jueves que el equipo de transición de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo buscó invitar a la princesa Leonor a la toma de posesión como una alternativa para que no viniera el rey Felipe VI.

El texto del medio ABC, firmado por los periodistas Angie Calero y Milton Merlo, refiere que Sheinbaum y el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron una llamada telefónica el pasado lunes, pero había sido “muy tensa que dejó un amargo sabor de boca para ambas partes”.

La llamada a la que se refiere el diario español fue la que Sheinbaum informó en un comunicado el miércoles. No dio detalles, pero explicó que había hablado con Pedro Sánchez sobre el tema de la toma de protesta.

Ahora la prensa española filtra los detalles no sólo de esa llamada, sino de momentos de tensión entre ambos países que inició cuando el mandatario mexicano reclamó a la Corona una disculpa por los sucesos acontecidos durante la Conquista.

ABC revela que el Gobierno mexicano intentó separar al Gobierno del izquierdista Pedro Sánchez de la corona y que la idea la habría encabezado el portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien le decía al Presidente Andrés Manuel López Obrador que España era progresista.

“Entre febrero de 2022 y julio de 2023- la situación se distendió gracias al portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien le decía a AMLO, según ha podido saber ABC, que el Gobierno de España era progresista y que había que separarlo de la Monarquía. Esta retórica iba acompañada de una amplia red de contactos en Madrid por parte de Ramírez, amigo de Pablo Iglesias”, dice el medio.

El medio señala que desde que Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales, se reunió con funcionarios del Gobierno de Sánchez, a quienes se les planteó la idea de no invitar al rey.

Tanto el futuro Canciller, Juan Ramón de la Fuente, como el próximo jefe de la Oficina Presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, hablaron con varios diplomáticos de España, pero estos les dijeron que “Sánchez no se iba a pelear con la Casa del Rey por el reclamo de México”, según consigna ABC.

El medio español afirma que el equipo de transición de Sheinbaum buscó una alternativa: invitar a la corona pero que la destinataria fuera la princesa Leonor, hija de Felipe VI.

El mismo medio relata que esta idea nunca prosperó, “seguramente porque los mismos asesores diplomáticos de Sheinbaum debieron decirle que era una opción descabellada”.

El diario agrega que Ramírez Cuevas insistía con que no se podía invitar a Felipe VI y utilizó como argumento frente a López Obrador que esta semana México aprobó leyes constitucionales en favor de los pueblos originarios con lo cual la presencia del rey restaría fuerza a esa supuesta conquista social.

“Una vez convencido el presidente costó muy poco que Sheinbaum se plegase a AMLO y decidiera no invitar al rey”, afirma ABC.

Esta reciente filtración en la prensa española se suma a la de 2019, cuando se difundió la carta que el Presidente López Obrador envió al rey para solicitarle una disculpa a los pueblos indígenas de México y la cual se haría de manera conjunta.

Sobre este tema el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que México merece respeto y no es colonia de ningún país extranjero.

“Ya se habló de este asunto, yo apoyo a nuestra Presidenta en esa decisión. Sí, en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español”, comentó López Obrador en su conferencia mañanera.

UNA CADENA DE DESENCUENTROS

A lo largo del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido lugar diferencias con el Gobierno español, sobre todo ante el rey de este país, Felipe VI, quien se negó a responder oficialmente a la petición de disculpas que pidió México por los horrores cometidos en la Conquista. Ahora, en la recta final de esta administración se ha sumado otro episodio más luego de que el monarca no fuera invitado por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, precisamente por su silencio a la carta a la que envió López Obrador años atrás.

Durante los último seis años se han presentado diversas polémicas que han generado tensión entre el Gobierno de España y el de México, al punto que desde 2022, el Presidente López Obrador dio a conocer que establecería una pausa en la relación diplomática entre ambas naciones.

Todo inició cuando el 1 de marzo de 2019, el Presidente López Obrador envió de manera personal una carta a Felipe VI en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan, le proponía:

“‘Una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021, una ceremonia conjunta al más alto nivel; que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal’”.

La respuesta del rey de España nunca llegó y en cambio filtró la misiva a la prensa española. Hoy Claudia Sheinbaum se ha referido al tema: “la corona española al perdón que engrandece a los pueblos […] no hay una respuesta oficial al Presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México. Pues evidentemente, no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”

Esto, luego de que se diera a conocer que no contempló al rey Felipe VI como invitado a la ceremonia de su toma de protesta, el próximo 1 de octubre, aunque sí se le hizo la invitación al Gobierno de España, lo que éste consideró como un “desaire”, por lo que declinó la invitación y aseguró que ese país no enviaría a ningún representante a dicho evento.