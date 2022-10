Playas de Oaxaca sufren derrame de hidrocarburos; suspenden turismo y pesca

El domingo se reportaron dos derrames de hidrocarburos en municipios de Oaxaca, lo que causó la contaminación de cuerpos de agua y la muerte de tortugas, peces, aves y armadillos. Petróleos Mexicanos no se ha pronunciado al respecto.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Las playas Punta Conejo, Brasil Azul, Salinas del Marqués y Guelaguichi, ubicadas en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, permanecen sin turismo ni pesca de ostión y moluscos por el derrame de petróleo registrado el domingo, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya refinería “Antonio Dovalí Jaime” se ubica a unos 20 kilómetros, no se ha pronunciado al respecto. Ayer durante la comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el titular de la petrolera Octavio Romero Oropeza no abordó el tema y el área de comunicación social no respondió el correo enviado por SinEmbargo.

Pescadores y organizaciones civiles como Wild Coast, que culpan a Pemex del derrame, han observado pájaros bobo contaminados con chapopote hasta la playa Morro Ayuta, ya cerca del Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco, así como cadáveres de tortugas Golfinas —en temporada de desove— alrededor de la costa que lucen con manchas negras.

A la par, al norte del Istmo de Tehuantepec, el Alcalde de San Juan Guichicovi, Heriberto Zacarías, advirtió sobre un derrame de hidrocarburos de un ducto de Pemex derivado del huachicoleo, el cual contaminó el río El Triunfo y causó la muerte de armadillos, tortugas de agua dulce, tejones, peces y aves.

De acuerdo con el Edil, se encontraron herramientas de extracción de hidrocarburos como mangueras en un domicilio particular de la localidad de El Triunfo luego de que los pobladores denunciaron un fuerte olor a gasolina el domingo.

En julio pasado, también se presentó un derrame de petróleo de un ducto de Pemex en Chiapas, lo que contaminó los ríos Mezcalapa y Carrizal, por lo que más de 600 mil personas se quedaron sin agua.

La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva, lo que también afectó a los productores agrícolas.

Pueblos zoques de Chiapas acusaron a Petróleos Mexicanos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a los Gobiernos de Chiapas y Tabasco por la “negligencia” de no realizar una revisión exhaustiva de sus ductos de transportación de hidrocarburos.

Requirieron entonces revisar los derechos de vía de sus ductos, pues muchas de ellas se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas.

Estos días se han hecho virales las intervenciones de activistas ambientales de Just Stop Oil (Solo detengan al petróleo), quienes –para llamar la atención sobre los efectos del petróleo en el planeta– han arrojado sopa a un cuadro del artista Vincent Van Gogh y pastel a una figura de cera del rey de Inglaterra Carlos III.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.