Subsecretario de Economía, Energía y Medio Ambiente de EU visitará México esta semana

Ciudad de México, 27 de febrero (EFE).- El Subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, José W Fernández, visitará México entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, informó el sábado el Departamento de Estado.

Durante su estancia, el funcionario estadounidense se reunirá con varios altos funcionarios del Gobierno mexicano, con quienes discutirá la cooperación en “prioridades clave” en la relación bilateral, incluidos temas como la energía, la crisis climática, la conservación de la naturaleza, la promoción de inversiones y la innovación.

De acuerdo con la información, Fernández se reunirá también con los titulares de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Salud y Hacienda de México.

I’m excited to travel to Mexico February 27-March 3 to engage with Mexican government and private sector leaders on economic competitiveness, trade, border integration, energy, the environment, and labor issues. Learn more: https://t.co/7JyQu2zvdg. pic.twitter.com/kWLCJ711mK

— Under Secretary Jose W. Fernandez (@State_E) February 26, 2022