¿Una estrategia que confinara sólo a pacientes de riesgo de COVID habría funcionado?

Madrid, 27 de abril (Europa Press).- La escala sin precedentes de la crisis de salud pública planteada por la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a imponer restricciones al contacto social para suprimir la transmisión del coronavirus. Sin embargo, los costos sociales y económicos de estas medidas, especialmente los cierres, han sido elevados y han suscitado una importante oposición por parte de algunos sectores de los medios de comunicación, miembros del público y un pequeño pero ruidoso grupo de científicos.

Las estrategias de blindaje o “protección focalizada”, tal y como se defiende en la Declaración de Great Barrington, habrían sido imposibles de aplicar en la práctica y probablemente habrían conducido a resultados mucho peores. De hecho, según un nuevo trabajo de modelización publicado en la revista PLOS Global Public Health por científicos de la Universidad de Bath (Reino Unido), blindar a las personas vulnerables a la COVID-19, mientras se permite que el virus se extienda entre el resto de la población sin grandes medidas paliativas habría fracasado y habría causado decenas de miles de muertes más.

