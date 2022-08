Maratón CdMx 2022: Ruta, horarios, transporte… Aquí está TODO lo que necesitas saber

La salida de los corredores comenzará a paritr de las 6:45 horas de este domingo; el Gobierno de la CdMx recomienda el uso de vialidades alternas como el Anillo Periférico, Marina Nacional, Eje 3 Oriente, entre otras más.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 27 de agosto (ASMéxico).- Estamos a un día de que se celebre el Maratón CdMx 2022, el cual tiene previsto recorrer más de 42 kilometros, así que te compartimos cuál será la ruta que seguirá, cuáles serán las vialidades que estarán cerradas y todo lo que necesitas saber acerca del evento.

Se estima que serán alrededor de 30 mil corredores los que formen parte de esta carrera de larga distancia, que recorrerá las principales vialidades de la capital del país. Los participantes iniciaran su recorrido por bloques, así que te compartimos cuáles son los horarios, de acuerdo con los grupos a los que cada uno pertenece.

Horarios de salida:

– Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 06:45 horas.

– Bloque Elite Femenil: 06:50 horas.

– Bloque Elite Varonil: arranque a partir de las 07:00 horas.

– Bloque A: arranque a partir de las 07:00 horas.

– Bloque B: arranque a partir de las 07:00 horas.

– Bloque C: arranque a partir de las 07:00 horas.

¿CUÁL SERÁ LA RUTA DEL MARATÓN CDMX 2022?

En total, el maratón tendrá un recorrido de 42 mil 195 metros, los cuales están certificados y homologados por FMAA, la AIMS y WA. La salida será en Avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, mientras que la meta tendrá lugar en el Zócalo de la capital del país.

Luego de que comience la carrera, los participantes recorrerán Avenida Insurgentes, para luego incorporarse a la Glorieta de Insurgentes, donde tomarán Avenida Oaxaca, pasando por Nuevo León y Sonora, con dirección a Avenida Chapultepec.

Cabe resaltar que pasarán por varios puntos del Bosque de Chapultepec y algunas calles de Polanco, para luego incorporarse a Paseo de la Reforma, donde finalmente concluirán el recorrido en el centro de CDMX, llegando al Zócalo.

VIALIDADES ALTERNAS

Debido a que el maratón recorrerá varios kilómetros, se ha recomendado a la población tomar sus precauciones en caso de necesiten salir de sus hogares, por lo que se compartió una guía con rutas alternas para evitar cualquier contratiempo que pudiera surgir. Estas son las vialidades alternas:

– Anillo Periférico

– Avenida Zacatecas

– Avenida División del Norte

– Viaducto Miguel Alemán

– Eje 3 Oriente

– Avenida Cuauhtémoc

– Circuito Interior

– Marina Nacional

– Calzada Legaria

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto al transporte público, las estaciones de metro abrirán desde las 5:00 horas, con el propósito de que los participantes puedan moverse de una forma más fácil, la única estación que permanecerá cerrada será Zócalo. Mientras que el Metrobús tendrá horarios especiales, que, a continuación, te compartimos:

– Línea 1: El servicio estará suspendido de las 5:00 de la madruga a las 14:00 horas de las estaciones de Villa Olímpica a Reforma.

– Línea 2: El servicio se suspenderá de las 5:00 de la madrugada a las 10:00 de la mañana en las estaciones de Tacubaya a Amores.

– Línea 3: El sistema no brindará servicio de las 7:00 de la mañana a las 15:00 horas en las estaciones de Mina a Balderas.

– Línea 7: No habrá servicio de las 5:00 de la madrugada a las 16:00 horas en las estaciones Garibaldi a Campo Martín

– Ruta norte: El servicio estará suspendido se las 5:00 de la mañana hasta las 15:00 horas en las estaciones de Buenavista a Bellas Artes.

– Ruta sur: No habrá servicio a la ciudadanía de las 5:00 de la madrugada a las 15:00 horas en las estaciones que van de Buenavista a Isabel La Católica.

