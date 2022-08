“Moonchild mixes”: Publican canciones “renovadas” de Selena a 27 años de su muerte.

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reina del Tex-Mex está de vuelta con “Moonchild Mixes“. El álbum de grabaciones originales de Selena crea, gracias a la tecnología, nuevas versiones de temas como “Cómo te quiero yo a ti” y “Dame tu amor” para deleite de sus seguidores.

“Moonchild Mixes” incluye canciones que grabó Selena cuando tenía entre 13 y 16 años, pero fueron modificadas para que la voz sonara como cuando era adulta, a diferencia de otras versiones de estos temas que circulan en la red. Además, les hicieron arreglos musicales completamente nuevos y versiones que incluyen balada, cumbia y música regional mexicana, los géneros en los que se destacó la cantante fenecida el 31 de marzo de 1995, a los 23 años.

“En nuestra familia siempre hemos dicho que íbamos a mantener su memoria por medio de su música”, dijo Quintanilla. “Después de 27 años decidimos que era tiempo de lanzar algo nuevo para los fans de Selena”.

El álbum de 13 cortes incluye también temas como “Enamorada de ti”, “No llores más”. “Cariño mío” y “Soy amiga”.

Las canciones que eligieron fueron aquellas en las que se podía modificar la voz de Selena, el resultado es impresionante, realmente parece que las interpretó siendo veinteañera. Los remixes fueron realizados en el estudio de la familia Quintanilla, los arreglos musicales corrieron a cargo de su hermano AB Quintanilla, quien trabajó casi un año en ellos, mientras que su hermana Suzette supervisó el diseño del álbum.

“Creo que el primer sencillo ‘Como te quiero yo a ti’ es el ejemplo perfecto de la belleza de este nuevo álbum”, dijo Suzette.

La memoria de Selena se mantiene más viva que nunca, ya sea como ícono de la moda, así como en el cine y la televisión. Años después de la famosa película interpretada por Jennifer López, en 1997, en 2020 se estrenó su serie biográfica en Netflix. Abraham Quintanilla fue productor ejecutivo de la película y Suzette de la serie. “Nosotros estamos detrás de todo lo que ha salido de Selena”, dijo Abraham.

