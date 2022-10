Alejandro Rojas llama “Reina del Cash” a Sansores y critica su cercanía con Salinas

El Senador suplente de Morena expuso que de las 83 propiedades, “casi el 80 por ciento de las propiedades fueron a contado” y dijo que Sansores representa el “viejo cacicazgo político del priismo en Campeche”.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Morena en el Senado, expuso a través de un programa llamado “Miércoles de león”, las 83 propiedades con la que cuenta Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, por lo que la llamó “Reina del Cash”, ya que varias de estos inmuebles fueron adquiridos de contado.

Rojas Díaz Durán llamó “La reina del Cash” a Sansores, en referencia al libro de Elena Chávez sobre el financiamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber comprado la mayoría de sus propiedades a través del “dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil pesos en el Senado”.

De las 83 propiedades, el consejero político de la Jucopo exhibió que fueron pagadas a contado, “casi el 80 por ciento de las propiedades fueron a contado”.

“Usted estaba del lado de lo que nosotros le llamábamos ‘dinosaurios’ del PRI, la vieja clase política de la cual usted es beneficiaria. Usted representa el viejo cacicazgo político del priismo en Campeche”, señaló el morenista.

Además Rojas Díaz Durán defendió a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, tras las supuestas conversaciones entre él y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

“Les estorba Ricardo Monreal porque no tiene una lealtad ciega. […] Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, él se defiende solo, es doctor de Derecho. Pero hay un objetivo interior, que es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial, incluso su objetivo es que se vaya de Morena porque tiene independencia de criterio”, mencionó.

La #ReinaDelCash: Layda Sansores tiene más casas que Manuel Bartlett. En el primer episodio del 'Miércoles del León', Alejandro Rojas (suplente de Ricardo Monreal) compartió un video sobre el patrimonio de la Gobernadora de Campeche. ¡Se hizo de 34 propiedades!

Alejandro Rojas expuso que la familia de Sansores cuenta con 83 propiedades, que según dijo es de dominio público, y mostró una por una en el video. Además señaló que la información es de una investigación periodística, sin embargo, no reveló el nombre del autor.

Asimismo, Rojas criticó la cercanía de Sansores con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y compartió un video en el que la Gobernadora de Campeche admite que fue diputada plurinominal por el priista.

“Sí me cuida, me cuida todo ese tiempo, iba a Campeche, saludaba a mi padre y mi padre le reprochaba que ‘Laydita no tiene trabajo’. Estando desempleada, entonces Salinas me pone de plurinominal. […] Salinas cumplió su palabra y eso yo se lo reconocí, que las facturas de política se pagan”, dice Sansores en el video mostrado.

Aquí insiste @rojasdiazduran: Layda Sansores apoyaba a Salinas, mientras luchamos junto a Cuauhtémoc Cárdenas.

La Gobernadora de Campeche exhibió el pasado 25 de octubre en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

Laya Sansores acusó también a Monreal de ser “un doble agente” porque, dijo, “cuando eres líder de una fracción [parlamentaria, en este caso Morena] eres persona de todos las confianzas del Presidente” Andrés Manuel López Obrador. “Él [Monreal] no lo es y su voto de abstención es de cobardes”, añadió.

Ricardo Monreal Ávila dijo, por su parte, que las supuestas conversaciones entre él y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se tratan de “contenido basura, falso y truqueado”.

Mediante un videomensaje compartido en su cuenta de Twitter, el Senador calificó como una “guerra sucia” los ataques en su contra, pues aseguró que “se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas” a quienes aspiran a la Presidencia en 2024.