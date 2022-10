Exlíder de Morena-CdMx alerta de expriistas y de Monreal: “es puro pragmatismo crudo”

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, comienza a repetir viejas prácticas propias de la cultura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las cuales amenazan los ideales de la llamada Cuarta Transformación afirmó Eduardo Cervantes Díaz, exlider de Morena en la Ciudad de México.

El miembro fundador de Morena indicó además que personajes como el Senador Ricardo Monreal, quien aspira a ser el abanderado del partido guinda a la presidencia de la República, y a quien calificó como un “doctorado en pragmatismo crudo”, antepone sus intereses personales sobre el movimiento.

“Ricardo es un doctorado en pragmatismo crudo, es decir, yo pienso que frecuentemente ha negociado sin principios en aras de acomodos o de ganancias políticas, yo creo que esa ausencia de poner por delante convicciones, principios e ideales termina haciendo de la política un chiquero y una confrontación constante”.

Morena vive uno de sus momentos más tensos derivado de los conflictos al interior del partido. A dos años de la elección de 2024, figuras que aspiran a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador como la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard y el Senador Ricardo Monreal han hechos públicas sus intenciones por obtener la candidatura del partido, lo que ha generado fricciones.

REVIVEN PRÁCTICAS PRIISTAS

Eduardo Cervantes Díaz recordó que Morena fue fundado por el Presidente López Obrador como un movimiento para generar un cambio a nivel nacional y terminar con el régimen neoliberal que gobernó a México por varias décadas, sin embargo, dijo, ahora el partido ha comenzado a calcar los vicios con los que luchó cuando era oposición.

El exlider de Morena en la Ciudad de México puso como ejemplo la elección interna de Morena para elegir a los tres mil consejeros que integrarán el Congreso Nacional celebrada en julio de este año en donde se registraron actos violentos, acarreos y voto inducido.

“Se trata de una convocatoria que es una joya autoritaria, es decir, abre la puerta para las practicas nefastas del acarreo, de la compra del voto, del voto por consigna, del votas y te vas, fue un conjunto de practicas masivas y generalizadas, muy propias de la cultura política del PRI, casi calcadas, parece una calca histórica de las formas como procedía el PRI cuando era el partido omnipotente en nuestro país”.

El miembro fundador de Morena indicó que el partido debe poner especial atención en el llamado PRIMOR, “que poco a poco se puede apropiar de Morena” y afirmó que el enemigo principal del movimiento de la Cuarta Transformación se encuentra adentro del partido, no afuera.

“La derecha está perdida, no tiene propuesta y no tiene referentes políticos además de que viene de un paso tenebroso que fueron los 36 años ininterrumpidos de neoliberalismo, de concentración abrumadora de la riqueza, de decadencia nacional, de crisis social. Yo a la derecha no la veo armada para ser contendiente en 2024, lo que sí veo es que el PRIMOR se puede apropiar de Morena, el enemigo principal de la 4T está adentro, no fuera”.