“Salimos con miedo”. Activistas denuncian a policías de Neza por cateo en su casa

A dos semanas de que la casa que habitan siete activistas del Centro Cultural Parque NQVN-La Llanta y la Asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” fue cateada por policías de Nezahualcóyotl, defensoras de derechos humanos exigen que se les garantice su seguridad al igual que a sus familias.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).–Activistas denunciaron a policías por ingresar al domicilio en el que viven en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sin mostrarles una orden de cateo, lo que, de acuerdo con diversas organizaciones, se trata de un hostigamiento por la labor que realizan como defensores de derechos humanos y promotores culturales.

Consultada por SinEmbargo, la Fiscalía General de Justicia de la entidad aseguró que el cateo realizado la noche del 10 de diciembre no fue ilegal porque se hizo a través de una orden emitida por el Poder Judicial local. La dependencia detalló que participaron agentes del Ministerio Público, policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, peritos en criminalística y personal de la Secretaría de Seguridad.

En el domicilio viven siete defensores y defensoras de derechos humanos integrantes del Centro Cultural Parque NQVN-La Llanta y la Asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, formada en 2017 para hacer frente a la violencia de género, y su familia. Verónica Sánchez, del centro cultural narra que ahora teme por su seguridad y la de sus seres queridos.

“Es algo insólito porque nos llega de sorpresa este cateo, no nos enseñaron la orden. Desgraciadamente sí sufrimos muchos daños emocionales. Una señora de la tercera edad se desmayó, mi niña pequeña estaba muy espantada. Ahora salimos con mucho miedo a la calle”, dijo en entrevista.

A la Asamblea “Nos Queremos Vivas Neza” le preocupa este acontecimiento porque se da en el contexto del trabajo que realizan desde hace años junto a otros vecinos en el Parque La Llanta, ubicado en la avenida Vicente Villada del municipio mexiquense y que ahora funciona como centro cultural. Los activistas son conocidos en la zona por su organización y apoyo a la comunidad.

En el parque las integrantes de la asamblea vecinal se han dedicado a dar talleres, pláticas para ayudar a que las mujeres identifiquen la violencia en distintos espacios de su vida, y a recolectar alimento para quienes lo necesitan.

Caminar juntas y seguras, @VivasNeza y familiares de víctimas, sesiones de caminata por el autocuidado en el espacio de el Parque la llanta#MujeresResistiendo #MujeresFuertes #MujeresYDeporte #NoEstasSola #JuntasSomoFuertes pic.twitter.com/eJfZwlJjrX — Nos Queremos Vivas Neza (@VivasNeza) August 15, 2021

Lupita Alvarado, quien pertenece a la organización vecinal, narró que policías le explicaron a las personas que denunciaron el cateo que éste fue requerido por autoridades como parte de una investigación iniciada en octubre de 2021 y se realizó con el objetivo de localizar droga o estupefacientes en la vivienda. Para la defensora, la fecha y la investigación no son coincidencia, pues recuerda que ese mes las y los activistas tuvieron diferencias con policías del municipio a quienes evidenciaron.

“Tuvimos problemas con las autoridades porque al costado de donde trabajamos [cerca del parque La Llanta] transita el Mexibús y el 29 de octubre venía un automóvil particular transitando por esta vía y atropelló a un señor. Entonces nos enfocamos en apoyarlo y esperar a que llegara la ambulancia y se lo llevara. Mientras estuvimos ahí vimos a policías, pero no detuvieron al hombre que había atropellado”, recordó.

La activista aseguró que ese día, los vecinos insistieron a policías que detuvieran e investigaran al hombre identificado por atropellar al otro.

“Nos percatamos que los policías estaban cotorreando con el que causó el accidente, vimos que traía un pantalón de uniforme de policía y una playera negra, pero no lo detuvieron”, agregó.

Meses después de este evento las y los activistas reportaron el ingreso de policías a su hogar y aunque ya interpusieron una denuncia contra los servidores públicos y solicitaron medidas cautelares estas siguen sin cumplirse.

“Se supone que la patrulla del sector debe de estar pasando para que le firmen los familiares del domicilio y desde que pasó esto [que interpusieron la denuncia] solo en dos ocasiones han pasado”, lamentó Alvarado.

Las y los defensores que sufrieron el cateo también temen que la intimidación esté relacionada el trabajo que realizan en la comunidad para promover la cultura.

“El parque La Llanta ha sido rehabilitado por vecinos de la comunidad desde hace 7 años y en la casa que fue cateada viven la mayoría de las y los vecinos que se han encargado de restaurarlo. Los compañeros se sienten intimidados, creen que la agresión que vivieron es posiblemente porque estamos ocupando el espacio del parque. Este era un camellón que estaba descuidado y los compañeros con nosotras lo hemos ido arreglando”, dijo Lupita.

Además, no es la primera vez que las integrantes de la asamblea “Nos Queremos Vivas Neza” son intimidadas, por ejemplo, recuerda que en espacios públicos es frecuente que les toman fotos; ellas reconocen que son incómodas para el Gobierno local por todo el asesoramiento que le dan a la ciudadanía para que exija el respeto de sus derechos, por ello piden seguridad.

“Sabemos que le incomoda al municipio que nosotros estemos trabajando aquí, pero pedimos que pare el acoso hacia nosotras”, expuso.

Aunque la Secretaría de Seguridad estatal informó a este diario digital “que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal que permita a las áreas correspondientes iniciar las indagatorias para esclarecer el acontecimiento”, Verónica Sánchez dijo que desde el 11 de febrero interpusieron una denuncia de hechos y el día 18 les entregaron la copia de la carpeta del cateo, no de alguna investigación previa que exista.

La Fiscalía estatal expuso en una tarjeta informativa se encontraron bolsas que contendrían marihuana y fueron embaladas por policías de investigación, algo que negó Verónica.

“No encontraron nada, y si ellos dicen eso es porque nos la sembraron, aquí no es ninguna casa donde vendan drogas. Esta es una casa particular, familiar, llena de personas mayores, una de la tercera edad, hay niñas y niños. En esta casa somos familia, no hay anomalías”, mencionó. La activista también exigió a las autoridades una explicación y seguridad “no solo para nosotros, también para el municipio porque la situación que vivimos es de mucho riesgo”.

¿QUÉ PASO EN EL INMUEBLE?

La noche del 10 de febrero la asamblea “Nos Queremos Vivas Neza” publicó un video en el que una de sus integrantes narró cómo ella y su familia vivieron el cateo.



“[Los policías] tocaron la puerta, no nos quisieron enseñar la orden de cateo. Se metieron, empezaron a revisar todo. Tenemos tres menores en la casa, me dijeron que me quedara en un cuarto con dos de ellas. Entraron, empezaron a revisar todo. Nos dijeron que la orden ya venía de algo alto”, expuso.

De acuerdo con testimonios recopilados esa noche por la organización, los policías revisaron el domicilio por aproximadamente 50 minutos y acusaron que en ese tiempo impidieron que las y los habitantes de la casa grabaran lo sucedido y que salieran de sus cuartos, esto sin importar que había entre ellos niñas, personas de la tercera edad y una de ellas incluso se desmayó.

Un día después integrantes de “Nos Queremos Vivas Neza” protestaron enla Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, donde, de acuerdo con la Fiscalía estatal, fueron atendidas por la Secretaria Particular de la Fiscal.

Lupita Alvarado informó que hasta el 18 de febrero los activistas pudieron acceder a la carpeta de investigación donde la policía dio más detalles sobre el cateo.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.