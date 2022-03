Negociador ucraniano y Abramovich sufren síntomas de posible envenenamiento: WSJ

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – Uno de los miembros de la delegación negociadora de Ucrania, Rustem Umerov, y el millonario ruso Roman Abramovich, también implicado en los contactos, han tenido “síntomas de un posible envenenamiento” en las últimas semanas, según fuentes citadas por medios como The Guardian o The Wall Street Journal.

Fuentes cercanas a Abramovich han confirmado esta información, según recoge la cadena BBC, aunque no han dado datos sobre el posible envenenamiento de Umerov.

Umerov también participaba en estas negociaciones. Ambos partieron hacia Polonia posteriormente y después hacia Estambul, donde recibieron atención médica.

“Fue durante su primer viaje a Kiev. Roman perdió la vista durante varias horas. En Turquía les atendieron en una clínica, a él y a Rustem”, ha indicado la fuente citada por The Guardian.

La información ha sido publicada en primer lugar por The Wall Street Journal y por el portal de periodismo de investigación Bellingcat. “Bellingcat puede confirmar que hay tres miembros de la delegación que participaron en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en la noche del 3 al 4 de marzo de 2022 sufrieron síntomas que podrían deberse a un envenenamiento con armas químicas. Una de las víctimas es el empresario ruso Roman Abramovich”, ha publicado Bellingcat en Twitter.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022