El Congreso en NL da primer paso para aplicar revocación de mandato de Samuel García

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El Congreso de Nuevo León tomó los primeros pasos para que la Revocación de Mandato pueda ser aplicada al Gobernador Samuel García, después de que el lunes fuera aprobada una reforma a la Ley local de Participación Ciudadana en la Comisión de Legislación.

La propuesta presentada ante la legislatura del estado fue impulsada por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y recibió los votos a favor de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena. En cambio, la bancada de Movimiento Naranja se abstuvo de votar por considerar que la propuesta tenía inconsistencias y excesos.

La figura de Revocación de Mandato será efectiva a partir del 5 de octubre de 2025 y se podrá aplicar “Para efecto de que el Gobernador del estado pueda ser investigado, imputado, acusado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado cualquier persona”.

La impopularidad de García ha incrementado tras los feminicidios de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, así como su manejo de la crisis de agua en el estado. El Gobernador de Nuevo León se deslindó el 8 de junio de los reclamos que ha recibido en las últimas semanas por la falta de agua y luz en la entidad.

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz, ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la [Comisión Federal de Electricidad] CFE; ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua… ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a [Comisión Nacional del Agua] Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, dijo Samuel García en conferencia de prensa en ese momento.