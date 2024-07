El surfista mexicano Alan Cleland se luce en las olas y pasa a octavos de París 2024

Alan Cleland, quien ya había hecho historia al convertirse en el primer mexicano en participar en el surf en los Juegos Olímpicos, consiguió un nuevo logro al avanzar a la tercera ronda en París 2024.

Ciudad de México, 28 de julio (AS).- En un atractivo duelo de debutantes por sus respectivos países, Alan Cleland y Andy Criere se enfrentaron en el repechaje de la tabla corta masculina luego de haber obtenido un heat total de 14.34 y 12.00 respectivamente en la primera ronda, puntajes que los llevaron a buscar su pase a los octavos de final junto con otros 14 surfistas que tampoco aseguraron su lugar de forma directa en la siguiente etapa.

Correspondiente al “Round 2-Heat 6” el mexicano tuvo una primera ola que fue un gran inicio, en la que se mostró con mucho control, se mantuvo dentro del tubo para entregar una postal estética impresionante, misma que le valió una puntuación de 4.5 en contraste con la calificación de 2.5 que obtuvo su rival español.

Sin embargo, la situación empezó a complicarse para ambos en las olas siguientes puesto que el oleaje se comportó caprichoso y ambos sufrieron caídas que fueron mermando sus respectivas puntuaciones, la segunda ola le dio una calificación de 1.83 al mexicano y 1.93 a Criere.

¡A Tercera Ronda 🔜!

Alan Cleland 🇲🇽 domina las olas olímpicas de Tahití 🌊🇵🇫 y avanza a la siguiente fase

Miren la calidad del mexicano 🇲🇽 👏pic.twitter.com/jnF156t5eu — México en París 2024 🇲🇽🇨🇵 (@MParis2024) July 29, 2024

El colimense estuvo esmerado en buscar los tubos en cada ola y para la tercera, consiguió otra gran imagen que hasta él mismo reconoció como una gran actuación; el surfista levantó el puño terminada su actuación sabiendo que había realizado un gran trabajo.

La calificación en esa tercera ola fue un asombroso 8.5 que básicamente empezó a darle rumbo a la competencia y sentenciaba las aspiraciones del dos veces campeón de España que para la tercer ola ya se le veía frustrado y presionado sabiendo que con 13 minutos por delante, sería ya muy complicado lograr calificaciones tan altas.

Los minutos posteriores fueron largas esperas por olas del agrado de los surfistas, pero las emociones definitivamente se vivieron al inicio. Todavía ambos buscaron mejorar su rango y las calificaciones finales fueron:

Cleland: 15.17

Criere: 4.43

¡𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟲 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥𝗘𝗦! 🇲🇽🌊 El surfista Alan Cleland, avanza a la ronda tres con un puntaje de 15.17 ante Andy Criere de España 🇪🇸 en los Juegos Olímpicos de #Paris2024 y este lunes buscará su pase a los cuartos de final en Tahití. pic.twitter.com/ZsGdWESUaY — CONADE (@CONADE) July 29, 2024

Ahora el colimense seguirá con el sueño de una medalla en su debut como surfista olímpico representando a la Delegación Mexicana en París 2024. El día de mañana se medirá al francés, Joan Duru en los octavos de final a las 12:48 pm (TCM).

El originario de Boca de Pascuales demostró su habilidad y determinación en las olas, asegurando su lugar entre los mejores surfistas del mundo en estos Juegos Olímpicos.

Días antes de participar en sus primeros Juegos, Cleland había expresado su orgullo y emoción por representar a México. “Para mí, representar a México es simplemente representar de dónde vengo”, comentó.

“Toda mi vida se basa en dónde he vivido y, si no fuera por ese lugar o por mi país o por las personas con las que crecí o de las que me rodeé, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí”, remarcó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.