Tribunal ruso vuelve a prolongar la detención de Evan Gershkovich, reportero del WSJ

MOSCÚ (AP).— Un tribunal de Moscú prolongó hasta el 30 de enero la detención del reportero de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien fue arrestado por cargos de espionaje.

Según reportaron diversas agencias rusas de noticias, la vista se celebró el martes a puerta cerrada porque las autoridades afirman que los detalles del caso contra el periodista estadounidense están clasificados.

Gershkovich, de 32 años, fue detenido en marzo de este año mientras realizaba un reportaje en la ciudad rusa de Ekaterinburgo, a unos dos mil kilómetros al este de la capital de Moscú. El Servicio Federal de Seguridad alegó que el periodista “actuaba siguiendo instrucciones del lado estadounidense, recopilando información que constituía un secreto de Estado acerca de la actividad de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso”.

"Evan has now been unjustly imprisoned for nearly 250 days, and every day is a day too long." Read the full statement from @WSJ on reporter Evan Gershkovich following today's hearing: https://t.co/0ZykL2EqDR #IStandWithEvan pic.twitter.com/DCoWv6TaaH

— WSJ Communications (@WSJPR) November 28, 2023