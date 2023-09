Un tribunal de Rusia rechaza el recurso del periodista de WSJ detenido por espionaje

MADRID, 19 de septiembre. (EUROPA PRESS) – Un tribunal de Rusia ha rechazado este martes el recurso presentado por el periodista del diario estadounidense The Wall Street Journal Evan Gershkovich, que se encuentra detenido en territorio ruso por presunto espionaje desde el pasado mes de marzo.

La Justicia rusa ha enviado así la apelación a un tribunal de menor instancia después de que el reportero de 31 años se presentara ante el Juez para reivindicar su inocencia, según informaciones de agencias de noticias rusas. Tanto él como el citado periódico niegan los cargos presentados en su contra, mientras que el Gobierno estadounidense insiste en que se trata de un arresto “injusto”.

La Embajadora estadounidense en Moscú, Lynne Tracy, ha podido esta presente durante la vista, que se ha celebrado días después de que tuviera acceso al detenido en una prisión de Lefortovo.

Just seen Evan Gershkovich at an appeal hearing in Moscow. pic.twitter.com/afswM59jbo

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 19, 2023