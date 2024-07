El Presidente de México felicita a Venezuela pero evita pronunciarse sobre el proceso

Sin embargo, insistió con ser pacientes acerca de los resultados para posicionarse. “Hay que ir esperando, porque si no no se tiene buena información. Vamos a esperar el resultado, cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal, y entonces vamos a pronunciarnos”.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador felicitó “a todo el pueblo venezolano” por las elecciones presidenciales del domingo, pero evitó referirse a los resultados, por lo que pidió esperar a que se desahoguen los conteos y los procesos legales para posicionarse sobre ellos.

“Vamos a esperar que terminen de contar los votos, nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al Presidente [Nicolás] Maduro. Primero, cuál es la información que hay, sin no es hablar de que se reconoce o no se reconoce, que se pronunció un gobierno o el otro”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, en la capital mexicana.

“Es el 80 por ciento de las casillas [que lleva el conteo], hay que esperar que esté el 100 por ciento y nos vamos a guiar por eso”, subrayó.

Además, dijo que la violencia no había marcado los comicios y eso era la mejor noticia de la jornada. “A mí me preocupaba la violencia. Eso es lo que más me preocupa. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo, porque ayer no hubo violencia en la elección. Como estaba la situación, muy tensa, vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos. Además, estuve pendiente, si hubiese sido el distintivo de la elección, hubieras sido esa la nota, se empezó a calentar al cierre de las casillas. Pero todo el día, estuve pendiente”, explicó.

Sin embargo, insistió con ser pacientes acerca de los resultados para posicionarse. “Hay que ir esperando, porque si no no se tiene buena información. Vamos a esperar el resultado, cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal, y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al Gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia”, concluyó.

VENEZUELA: MADURO CELEBRA, OPOSICIÓN RECHAZA RESULTADOS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que el Presidente Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones del domingo, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario se jugaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años.

El CNE indicó que Maduro obtuvo un 51.20 por ciento de los votos con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años con Edmundo González como rival representando la candidatura unida de la oposición.

El aspirante opositor quedó con 44.2 por ciento del respaldo popular, según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNE, que atribuyó el retraso en la comunicación de resultados que tuvo que “solventar una agresión” al proceso electoral. No dio más detalles sobre ese punto. También indicó que la participación fue del 59 por ciento.

En las primeras horas del lunes, el candidato opositor, Edmundo González, se sumó al rechazo a los resultados anunciados por el CNE: “Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”.

Señaló que en los comicios del 28 de julio se violaron todas las normas y, desde la oposición, se exigió a las autoridades electorales presentar todas las actas emitidas por las máquinas de votación para verificar los datos del conteo.

Varios líderes de centro y sur del continente americano han salido al paso de los resultados electorales en Venezuela. Una de las voces más críticas ha sido la del Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien considera que los resultados en Venezuela “son difíciles de creer” y ha advertido de que su Gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, ha señalado.