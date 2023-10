Harfuch y Clara lideran búsquedas. Él por Ayotzinapa, ella por su trabajo en Morena

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad capitalino, es el candidato de Morena a gobernar la Ciudad de México más buscado en Google en poco más de un mes, seguido por la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada.

Sin embargo, la diferencia principal es que al exjefe policial se le relaciona en la web con el caso Ayotzinapa y cuestionamientos sobre posibles lazos con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, mientras que al buscar información sobre Brugada, usuarios consultan principalmente cuál es su relación con el partido guinda.

La plataforma que mide el interés de usuarios sobre ciertos temas con una escala del 0 al 100, donde el 100 representa el máximo alcance, muestra que el promedio de García Harfuch fue de 53, y en segundo lugar, muy por detrás, está Clara Brugada, con 14.

De acuerdo con datos recopilados por Google Trends sobre las búsquedas de usuarios en la Ciudad de México del 20 de septiembre al 26 de octubre, los aspirantes que menos interés causaron en la web fueron: Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud federal, quien en promedio llegó a la escala de 10; el Diputado Miguel Torruco Garza promedió un registró de tres, y las búsquedas de Mariana Boy Tamborrell por el cargo de Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial local que ejerce fueron tan bajas que por el momento la plataforma no arrojó datos que permitieran compararla con los demás contrincantes.

Los datos del buscador web más utilizado en México muestran que a García Harfuch lo persigue su pasado como policía.

Los dos temas con los que usuarios capitalinos lo relacionaron con más frecuencia son “desaparición forzada de Iguala” y “Ayotzinapa”; en tercer lugar está “Genaro García Luna”, pues otra de las críticas que acumula apunta a que formó parte del círculo cercano al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, al trabajar con Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal y mano derecha de García Luna.

Además, uno de los temas principales ligados al exsecretario de Seguridad tiene que ver con cuestionamientos sobre quién es su padre. García Harfuch es hijo del fallecido Javier García Paniagua, extitular de la Dirección Federal de Seguridad y exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso de Hugo López Gatell, las tendencias muestran que internautas lo asocian con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su interés por gobernar la capital del país. Pero no se han realizado suficientes búsquedas para dar a Google Trends datos suficientes que permitan identificar las búsquedas con las que se vincula su nombre, lo mismo pasa en los casos del Diputado Torruco Garza y la Procuradora Mariana Boy.

DÍAS MÁS POPULARES PARA LOS PUNTEROS

García Harfuch se adelantó a otras y otros aspirantes, pues desde el 20 de septiembre anunció en un mensaje a medios que competiría por representar a Morena, aunque fue hasta el 25 de septiembre, cuando formalizó su registro acompañado de un grupo de mujeres que aseguró ser parte de su “club de fans”, ese día alcanzó el interés más alto en las búsquedas web al llegar a 100 en la escala de Trends.

Después, entre el 26 y 30 de septiembre el exsecretario de Seguridad Ciudadana obtuvo en promedio de 84 en el interés de búsquedas. Desde el 26 de septiembre, al cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, las consultas en Google sobre García Harfuch crecieron, pues en 2014 se desempeñaba como comisario de la Gendarmería de la Policía Federal.

En el aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, Mario González Contreras, padre del normalista César Manuel González Hernández, cuestionó el respaldo al exfuncionario aún con su relación en el caso Ayotzinapa. “¿Qué es lo que está pasando que en vez de que lo investiguen, todavía lo protegen?”, expuso frente a Palacio Nacional.

Los días posteriores las críticas continuaron ya que fue mencionado en el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el apartado que expone la llamada “Junta de Autoridades” en la que funcionarios construyeron desde el Gobierno Federal la conclusión que daba por muertos a todos los normalistas y fue defendida por Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República.

De acuerdo con el reporte, además de autoridades como el expresidente Enrique Peña Nieto; su Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, García Harfuch también formó parte de dicha junta y participó en reuniones en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Desde el primer informe de la Comisión para la Verdad fue señalado como uno de los “enlaces operativos para desarrollar la investigación” de la denominada “verdad histórica”.

El exsecretario se deslindó, como en otras ocasiones, al asegurar que en las reuniones que participó sólo se establecieron líneas de acción para la búsqueda de los estudiantes.

El 2 de octubre, García Harfuch también alcanzó un nivel alto en los intereses de búsqueda en la web porque durante la marcha para conmemorar el 55 aniversario de la represión contra el Movimiento Estudiantil de 1968 se colocaron pintas y se pronunciaron consignas en su contra. Manifestantes recordaron a los normalistas desaparecidos en 2014, durante los preparativos para asistir a la protesta conmemorativa por los asesinatos en Tlatelolco.

García Barragán Paniagua Harfuch 2 de octubre NO SE OLVIDA. pic.twitter.com/PD6HErDm3l

También fue cuestionada la responsabilidad del abuelo de Omar García,Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el asesinato de estudiantes en Tlatelolco.

Las críticas han aumentado la popularidad del exsecretario de Seguridad en la web, al menos eso se observó el 15 de octubre, cuando alcanzó 70. Ese día, Omar García agradeció durante uno de sus mítines el respaldo de René Bejarano, experredista que fue grabado mientras recibía fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada en 2004.

En el caso de la exalcaldesa Clara Brugada, sólo en una ocasión alcanzó la escala de 100 en intereses de búsqueda en Google de capitalinos, esto sucedió el 18 de octubre, cuando reconoció que, de perder en la encuesta interna, su plan alternativo sería seguir trabajando en el Morena y cerca de Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial del partido.

“El plan A es ganar, el plan B es ser la Coordinadora y el plan C es el plan convocado por Morena en C de Claudia, C de Clara, arriba corazones vamos a ganar”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.