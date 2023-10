Transporte, escenarios... Consejos para disfrutar del Hell And Heaven 2023

No se permitirá el acceso con mantas, paraguas ni cinturones con estoperoles, pero sí podrán ingresar pancartas, mascaras y binoculares, entre otros objetos. Acá lo que sí y lo que no.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Estamos a una semana que que el Foro Pegaso reciba a los seguidores del rock y el metal en Hell and Heaven 2023, con bandas como Guns N’ Roses, Slipknot y Muse que tomaran los escenarios este 3, 4 y 5 de noviembre y que tendrá un horario de apertura a las 11:00 am los 3 días, además de que niños de 3 a 10 años entran gratis acompañados de un adulto. ¿Cómo disfrutar al máximo de este festival? Acá compartimos algunos consejos.

Juan Carlos Guerrero, del Hell And Heaven, compartió en entrevista a SinEmbargo que la clave para disfrutar está en ir con la actitud de conocer nueva música. “Que vayan con toda esa apertura de conocer nueva música, de pasársela bien y también los fans que son de un genero como Muse que es más tranquilo, que no piensen que van a una cueva de vampiros, es muy padre el festival, hay mucha gente de diferentes partes del mundo, hay muchas familias, muchos niños, muchas parejas, el lugar es muy seguro y se ve excelente”, señaló.

Guerrero explicó que en el Hell and Heaven escucharán propuestas musicales interesantes, ya que habrá gente de 40 países diferentes como Canadá, Brasil y Costa Rica. “Es lo padre, es una convivencia que es muy divertida, porque son 3 días de disfrutar rodeado de gente que le gusta la música como a ti y de estar descubriendo nuevas bandas, nuevos sonidos, conociendo gente y en un ambiente muy padre”, reveló.

¿QUÉ PUEDO LLEVAR Y QUE NO?

Para entrar al festival no se permitirá acceder con comida, cámaras profesionales de foto y video, paraguas, mantas, muñecos de peluche, instrumentos musicales, armas, nebulizadores, pistolas de agua, cinturones con estoperoles, cadenas, rotuladores, drones, palos y mochilas de acampar, entre otras cosas, aquí te dejamos la imagen con todos los artículos prohibidos.

¿Con qué sí puedo acceder? Mochilas de tamaño mediano, chamarras, lentes de sol, maquillaje en polvo, medicamentos recetados (llevar la receta y mostrarla), bloqueador solar en crema (spray no está permitido), cangureras, tapones para los oídos, pancartas sin postes ni marcas corporativas, binoculares y mascaras.

¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS?

Habrá cinco escenarios: HELL STAGE y HEAVEN STAGE, los escenarios gemelos que nunca enciman sus horarios, lo que permitirá disfrutar de todas las bandas que se presentarán en estos, como Guns N’ Roses, Slipknot y Muse.

El escenario TRVE STAGE es para las bandas con una propuesta más pesada como black metal, trash y death metal. Con NEW BLOOD STAGE se busca tener un espacio para apoyar a nuevas bandas de México y América, además de bandas ya conocidas que pueden dar un impulso a estos proyectos nuevos, tal es el que caso de Here Comes the Kraken. En el ALTERNATIVE STAGE se presentará Ville Valo, Lacrimosa, Especimen, entre otras.

ZONA GASTRONOMICA Y ACTIVIDADES

Habrá un área gastronómica con bebidas de Grupo Modelo, New Mix, Jack Daniels, José Cuervo, Coca Cola, Big Cola; y comida de Cinemex, Hamburguesas, Tacos, Cielito Querido Café, Alitas, Tacos De Canasta, Pastes Kiko. También habrá una zona vikinga, zona mágica, carpa dark y actividades.

TOURS OFICIALES Y HELLBUS

Ya sea de la Ciudad de México o de algún punto de la Republica Mexicana, la página del Hell And Heaven cuenta con una sección dedicada a los Tours oficiales para elegir alguno de los servicios que permitirá tener transporte y hospedaje: https://www.hellandheavenfest.com/tours.

Para quienes sólo buscan transporte de ciudades como Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, Querétaro, Puebla y puntos de la Ciudad de México como Tacuba, Central del Norte, Observatorio, Naucalpan y Metro Acatitla, entre otros, está el HellBus, es decir, transporte de Flecha Roja que se puede comprar en viaje redondo o sencillo.

COMPRA UN BOLETO Y RECIBE OTRO

Actualmente los boletos se encuentran en promoción, si compras uno recibirás otro de la misma sección para llevar a quien tú quieras. El festival cuenta con tres tipos de boletos: General, que brinda acceso a todas las zonas generales del evento, además de activaciones y zona de juegos; el boleto y sección Preferente permite estar en una zona más cercana a los escenarios principales (Hell Stage y Heaven Stage) y brinda acceso a todas las zonas generales; el boleto VIP otorga acceso preferencial para evitar filas y tener un acceso al evento ágil y sencillo, además cuenta con zona exclusiva, en una plataforma elevada.

Cabe resaltar que varias bandas han cancelado su participación a través de sus redes sociales, tal es el caso de Cenotaph, para que estés al pendiente de las redes de tu banda favorita, en caso de cualquier anuncio.