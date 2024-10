GenteAsí ¬ Drogas, soledad: ¿quién mató a Matthew Perry? ¿Quién es Jasveen Sangha?

De acuerdo con las autoridades, en el departamento de Sangha se encontraron 79 frascos de ketamina y 1.3 kilos de pastillas color naranja que contenían metanfetamina.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- A un año de la muerte de Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la mítica serie de los 90 Friends, se han dado a conocer más detalles sobre el deceso del actor, en donde destaca la figura de la “reina de la ketamina”.

Con el paso del tiempo el papel de un personaje ha sido clave en la muerte de Perry. Se trata de Jasveen Sangha, conocida también como la “reina de la ketamina”, quien gustaba de presumir en redes sociales imágenes de una vida glamorosa, por ejemplo, fotos de ella codeándose con celebridades y viajando por todo el mundo a España, China y Dubai.

No obstante, The New York Times destaca que lo anterior se trataba de un simple espejismo pues en realidad Jasveen Sangha habitaba en un edificio de clase media ubicado en North Hollywood, un espacio sin glamour en una parte de la ciudad sin nada especial, en donde fabricó, almacenó y distribuyó drogas de forma ilegal durante, al menos, cinco años.

De acuerdo con las autoridades, en el departamento de Sangha se encontraron 79 frascos de ketamina y 1.3 kilos de pastillas color naranja que contenían metanfetamina. Posteriormente los fiscales apuntaron en documentos judiciales que sus clientes la conocían como “la reina de la ketamina” y destacaron que “dado el volumen de droga que vendía la acusada” era probable que hubiera más víctimas.

Por lo anterior, Sangha fue arrestada en marzo por cargos de drogas y puesta en libertad bajo fianza, pero el pasado 16 de agosto los fiscales federales presentaron una nueva acusación acusándola en la que se le señala a ella y otras cuatro personas por la muerte de Mathew Perry, entre ellos el doctor Mark Chavez, de 54 años de edad, quien se declaró culpable en un tribunal federal en Los Ángeles de un cargo grave de conspiración para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina, después de llegar a un acuerdo con los fiscales en julio.

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina era la causa principal de la muerte. La agencia de noticias AP señala que actor había estado usando la droga a través de su médico habitual en un tratamiento legal pero no aprobado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.

Pese a los señalamientos, Sangha, de 41 años de edad, se declaró inocente de los cargos relacionados con la sobredosis de Perry. Lo cierto es que los reportes de prensa dan cuenta que ya había estado involucrado en un caso similar. Los fiscales la acusan de haberle vendido ketamina a Cody McLaury en agosto de 2019, quien murió de una sobredosis poco tempo después.

A pesar de saber de la muerte de McLaury, dicen los fiscales, Sangha continuó distribuyendo drogas ilegales desde su apartamento durante los siguientes cinco años. Uno de sus compradores fue Perry. The New York Times apunta que contactó al actor a través de un conocido, identificado como Erik Fleming, que estaba en contacto con el asistente personal de Mathew y se ofreció a enviar una muestra.

En este sentido se destaca que la “reina de la ketamina” proyectó un aire de exclusividad, calificando su suministro de “increíble” y diciéndole al conocido de Perry “toma una y pruébala, tengo más si le gusta”.

Los Fiscales indican que Erik Fleming, quien junto al asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, actuaron como intermediarios y compraron 25 frascos en nombre de Perry, según la acusación y posteriormente otros 25 frasco, los cuales contenían la ketamina que terminó con la Perry.

Según indican los documentos judiciales, en cuanto Sangha se enteró de la muerte del actor a través de las noticias, se apresuró a destruir las pruebas de su implicación, solicitando a Fleming que borrara los mensajes que habían intercambiado. Por su parte, Fleming como Iwamasa se declararon culpables de cargos penales.

En tanto, Suzanne Morrison, madre del actor de Friends, compartió en entrevista con el programa Today que “lo que espero, y creo que también lo esperan los organismos implicados, es que aquellos que se han dedicado a suministrar a personas las drogas que las matarán, ahora estén sobre aviso”, y advirtió “no importa cuáles sean tus credenciales profesionales. Vas a caer, amigo”.

