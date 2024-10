Olivia Rodrigo, Timberlake y Green Day encabezan line up: precio de boletos y fechas

El abono tempranero, que ya está agotado y que daba acceso a los tres días del festival, costó cuatro mil 370 pesos en sección general; el vip, ocho mil 750 pesos. La venta de boletos será a través de Ticketmaster y se podrán adquirirlos mediante su sitio web o en las taquillas del Auditorio Citibanamex.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Festival de música Tecate Pa’l Norte 2025 en Monterrey confirmó este martes sus fechas y publicó su esperado line-up y su respectivo cartel oficial.

Los headliners son Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Charli XCX, The Chainsmokers, Massive Attack, Fall Out Boy, Kings of Leon, Seventeen, Caifanes, The Black Keys, Garbage, Gesaffelstein, Benson Boone, Parcels, quienes son las y los artistas más escuchados en la actualidad.

Asimismo, el festival confirmó que los días en los que se llevará a cabo será el 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora, en Monterrey.

Las y los fans están emocionados por tener la oportunidad de escuchar a Olivia Rodrigo, cantautora que se catapultó a la fama con “Drivers license” en 2020 y su álbum debut Sour que acaba de terminar su primera gira mundial, el “GUTS World Tour”.

I hope you have the time of your life 🎸🕺🏻📣 Lineup Oficial #TecatePalNorte 2025 🦁 Boletos a partir del 5 de noviembre a las 14:00hrs través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/bEMJfYShk6 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) October 29, 2024

Otra de las artistas que están rompiéndola este año es Charli XCX, cantante y compositora británica, pionera del hyperpop, y quien a pesar de llevar más de una década en la industria musical, demostró que el verano le pertenece con su proyecto Brat, su sexto álbum de estudio y que hasta junio de 2024 logró una puntuación de 95 sobre 100 en Metacritic, siendo el proyecto más aclamado del 2024.

El abono tempranero, que ya está agotado y que daba acceso a los tres días del festival, costó cuatro mil 370 pesos en sección general; el vip, ocho mil 750 pesos. La venta de boletos será a través de Ticketmaster y se podrán adquirirlos mediante su sitio web o en las taquillas del Auditorio Citibanamex.

ARTISTAS PRINCIPALES POR DÍA:

-Abril 4: Green Day, Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers y Gesaffelstein.

-Abril 5: Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes, The Black Keys y Benson Boone.

-Abril 6: Olivia Rodrigo, Kings Of Leon, Charli XCX, Garbage y Parcels.