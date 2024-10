El expresidente acelera. ¿Demócratas o republicanos? Para México son casi lo mismo...

Será el próximo 5 de noviembre, cuando se defina al futuro Presidente o Presidenta de Estados Unidos, sin embargo, los números no dan una clara y amplia ventaja a alguno de los dos candidatos, ya que mientras Harris lidera encuestas en algunos estados clave de esa nación, Trump hace lo propio en otros, pero sin un amplio porcentaje que no deje lugar a dudas, según las encuestas de diversos medios.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Estados Unidos está a días de celebrar su elección presidencial y las encuestas no han logrado definir quién encabezará el Gobierno de uno de los países más poderosos del mundo. Lo cierto es que para México, y otros países latinoamericanos, los mandatarios demócratas o republicanos han mantenido la misma política en materia de migración: las deportaciones masivas.

A una semana de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas de preferencia electoral registran una cerrada disputa entre los dos candidatos a encabezar el Gobierno de ese país, Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, y Donald Trump, abanderado del Partido Republicano, lo que en México podría definirse como un empate técnico.

Será el próximo 5 de noviembre, cuando se defina al futuro Presidente o Presidenta de Estados Unidos, sin embargo, los números no dan una clara y amplia ventaja a alguno de los dos candidatos, ya que mientras Harris lidera encuestas en algunos estados clave de esa nación, Trump hace lo propio en otros, pero sin un amplio porcentaje que no deje lugar a dudas, según las encuestas de diversos medios.

De acuerdo con la encuesta publicada por el New York Times y Siena College, hasta el 23 de octubre, se registra un empate entre Kamala, con el 48 por ciento del apoyo electoral, y Trump, quien también registró el 48 por ciento de la intención de voto. La cadena CNN, hasta el pasado 23 de octubre, también señaló un empate entre ambos candidatos, al otorgarle a cada uno el 47 por ciento de los apoyos.

Otro que mantiene igualados a los candidatos estadounidenses es el Emerson College, con el 49 por ciento del apoyo, respectivamente, hasta el 24 de octubre. En tanto, el Wall Street Journal, le da el triunfo por tres puntos al expresidente Trump, quien en su encuesta del 22 de octubre, logró 49 por ciento de la intención de voto, mientras que Harris obtuvo el 46 por ciento de los apoyos en dicho sondeo.

El diario Forbes también ha señalado una ventaja, de dos puntos porcentuales, de Trump, con el 51 por ciento de apoyo, sobre la Vicepresidenta estadounidense, quien logró el 49 por ciento de la intención de voto. La misma distancia señala la cadena CNBC, sólo que ésta señala que el republicano tiene el 48 por ciento de los apoyos, mientras que la demócrata sólo el 46 por ciento.

Atlas Intel también le da a Trump una ventaja de tres puntos sobre Kamala, con el 51 por ciento y el 48 por ciento, respectivamente. Informes de Rasmussen señala que el expresidente estadounidense, con el 48 por ciento, está un punto arriba de la Vicepresidenta, quien obtuvo el 47 por ciento del apoyo. Mientras que Noticias FOX indicó que el republicado tiene el 50 por ciento del apoyo y la demócrata el 48 por ciento, una diferencia de dos puntos.

Los medios que mantienen a Kamala por encima de Trump son: el sitio Tippinsights, que hasta el 28 de octubre, publicó que la Vicepresidenta contaba con el 48 por ciento de las preferencias, mientras que el exmandatario tenía el 47 por ciento de los apoyos; la encuesta Reuters/Ipsos señaló que hasta el 27 de octubre, Kamala logró el 47 por ciento de las menciones y Trump el 46 por ciento de la intención de votos.

En tanto, Morning Consult le dio tres puntos de ventaja a Harris, quien obtuvo el 50 por ciento de las preferencias, sobre Trump, quien logró el 47 por ciento de las menciones. En tanto, el sondeo que llevó a cabo la Universidad de Suffolk, indicó que la demócrata cuenta con el 50 por ciento de la intención de voto, un punto de ventaja sobre Trump, que en la misma medición logró el 49 por ciento del apoyo.

Hasta el pasado 22 de octubre, a dos semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los candidatos Kamala Harris y Donald J. Trump se encontraban prácticamente en los mismos números en los estados clave, así coincidieron las encuestas de los medios The New York Times, The Washington Post y el ponderado RealClear Polling.

En el sistema electoral estadounidense, el Presidente no se elige por mayoría de votos, sino por el Colegio Electoral que está compuesto por 538 electores. El ganador es electo por una mayoría simple de al menos 270 de estos votos electorales. En ese sentido, son siete los estados clave: Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Nevada.

Hasta este 29 de octubre, RealClear Polling registró una ventaja de Trump sobre Harris, ya que el promedio en dichos estados fue del 48.4 por ciento para el republicano y del 47.5 por ciento para la demócrata. Esto, debido a que el expresidente, de celebrarse hoy las elecciones, obtendría el triunfo, por décimas, en seis de esos siete estados, mientras que Kamala ganaría sólo en uno.

Por estado, el expresidente tiene ventaja en Arizona, en donde obtuvo el 49.0 por ciento de las preferencias, mientras que la Vicepresidenta logró el 47.7 por ciento. En Nevada, Trump obtuvo el 47.8 de la intención de voto y Harris logró el 47.1 por ciento del apoyo. En Wisconsin, el 48.3 por ciento de las preferencias fueron para el republicano y el 47.8 para la demócrata. En Pensilvania, Donald logró el 47.9 por ciento de las preferencias y Kamala el 47.5 por ciento.

Sólo en Michigan, Kamala Harris se encuentra, hasta este martes 29 de octubre, en ventaja sobre Trump, ya que la funcionaria estadounidense obtuvo el 48.1 por ciento de la intención de voto y el exmandatario el 47.8 por ciento. En Carolina del Norte, vuelve a triunfar el también empresario, con el 48.6 por ciento del apoyo, mientras que Harris obtiene 47.7 por ciento; y en Georgia, el republicano logró el 49.2 por ciento de las preferencias y la demócrata el 46.9 por ciento de las preferencias.

EL VOTO LATINO

La vicepresidenta Kamala Harris ha aumentado cuatro puntos porcentuales el respaldo de votantes hispanos o latinos en estados clave, al obtener 64 por ciento del apoyo entre ese grupo contra el 31 por ciento del expresidente Trump y un apoyo del 5 por ciento a una tercera opción, de acuerdo con el sondeo de Voto Latino y GQR Insight and Action.

El nuevo sondeo refleja un avance de Harris con respecto a la candidatura presidencial demócrata en abril, liderada entonces por el Presidente Joe Biden, ya que tenía un 48 por ciento de respaldo entre latinos en estados clave, contra el 33 por ciento para Trump, pero un 12 por ciento para Robert Kennedy Jr. La situación cambió en agosto, cuando la candidata demócrata ya era Harris y alcanzó el 60 por ciento de intención de votos contra el 29 por ciento para Trump. El cambio significativo fue una reducción de apoyo para Kennedy Jr.

Los mismos resultados indican que el 69 por ciento de los votantes latinos considera que la vicepresidenta Kamala Harris “mejoraría las condiciones” para esta población, contra el 30 por ciento que cree lo mismo sobre Trump. El 70 por ciento dice que Harris podría manejar mejor la “inequidad racial”, contra el 29 por ciento que señala a Trump en ese sentido. Un porcentaje similar se encontró en temas sobre el aborto, protección en seguridad social y Medicare.

Sobre la seguridad en la frontera, el 53 por ciento cree que Harris haría un buen trabajo contra el 45 por ciento que opina a favor de Trump. Acerca de “arreglar el sistema de inmigración”, el 61 por ciento dice que Harris puede hacer mejor trabajo en ese rubro contra un 39 por ciento que afirma que Trump.

Los problemas que más preocupan a los latinos son “el costo de la vida” con 54 por ciento de menciones, seguido de “economía y empleos” con 33 por ciento, y derecho al aborto con 30 por ciento. La seguridad en la frontera ocupa la posición seis de los temas más preocupantes y la reforma migratoria el nueve.

Hace un mes, en la antesala del debate presidencial del 10 de septiembre, The Pew Research Center, un think tank con sede en Washington D. C., afirmaba que ​​”la carrera presidencial estaba en un punto muerto”, debido a que aproximadamente la mitad de los votantes registrados (49 por ciento) decían que si las elecciones se celebraran en ese entonces, votarían por Harris, mientras que un porcentaje idéntico dice que respaldarían a Trump.

The Pew Research Center refería que la principal ventaja de Trump está en la economía, un tema que los votantes consideran el más importante. “Una mayoría del 55 por ciento de los votantes dice que confía mucho o algo en que Trump tomará buenas decisiones sobre política económica, en comparación con el 45 por ciento que dice lo mismo sobre Harris”, revelaba el estudio de este think tank.

En contraparte, muestran esos datos, la ventaja de Harris sobre Trump en el tema del aborto “es casi un reflejo de la de Trump en la economía: el 55 por ciento de los votantes tiene al menos cierta confianza en Harris, mientras que el 44 por ciento expresa confianza en Trump”.

Pero no importa si los mandatarios son demócratas o republicanos, ya que el Gobierno estadounidense ha mantenido la misma política represiva en materia de migración. Por ejemplo, aunque la administración Trump que en política exterior se caracterizó por la confrontación, por denigrar a los migrantes y amagar con imponer aranceles a México si no se detenían las caravanas que llegaban de Centroamérica, datos señalan que las deportaciones durante su gestión fueron menores a las de su predecesor Barack Obama.

Una revisión realizada por SinEmbargo a los datos emitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos arrojó que en materia de deportaciones “removals” [migrantes que lograron ingresar al territorio estadounidense y luego fueron detenidos y expulsados del país] el número con Donald Trump es apenas 15.32 por ciento menor que la realizada en el periodo de Obama y en materia de devoluciones [personas detectadas cuando intentaban ingresar y fueron devueltas].

La administración de Barack Obama es la que registra el mayor número de deportaciones [removals] con un total de tres millones 62 mil 581 registradas en todo su periodo, es decir ocho años, un 52.17 por ciento más que la administración de George W. Bush, con un total de dos millones 12 mil 538. En materia de devoluciones, los tres primeros años de Obama arrojan un total de 1 millón 376 mil 412, lo que significa 218.55 por ciento más que Trump, con 432 mil 80.

Si se compara la suma de las deportaciones y devoluciones de los tres primeros años en cada administración, el Gobierno de Barack Obama, con dos millones 529 mil 23 procesos [un millón 152 mil deportaciones y un mil 376 mil devoluciones], reporta un 79.64 por ciento más que las registradas en el periodo de Donald Trump, con un millón 407 mil 774 procesos [975 mil 694 deportaciones y 432 mil 80 devoluciones].

Pese a que Joe Biden, actual Presidente de Estados Unidos, se comprometió a suspender las deportaciones y mejorar la política migratoria desde que estaba en campaña. El mandatario estadounidense adquirió este compromiso después de recibir duras críticas durante las primarias demócratas por las deportaciones masivas del Gobierno de Barack Obama, del que él fue Vicepresidente.

Pero al llegar a la Casa Blanca, Biden sólo cumplió parte de estas promesas, ya que entre las primeras medidas están la congelación de la construcción del muro fronterizo con México, salvaguardar el programa DACA para personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños e incluir a los migrantes en el censo de población, pero las deportaciones continuaron.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.