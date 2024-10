Jorge Mario Rebolledo presenta su renuncia a la Suprema Corte; rechaza claudicación

El Ministro presentó su renuncia a través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado de la República, encabezada por Gerardo Fernández Noroña, quien dejó ver la posibilidad de no aceptarla las salidas.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó este martes su renuncia como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), horas después de que su compañero, el Ministro Alfredo Ortiz Mena hiciera lo mismo.

A través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado de la República, el Ministro Pardo Rebolledo aseguró que, luego de 40 años de carrera judicial y “sin que implique un acto de claudicación”, presentaba su renuncia, la cual espera que surta efectos a partir de agosto del siguiente año.

“Después de más de 40 años de carrera judicial, con un expediente limpio y con el orgullo y la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte y condicionado por las circunstancias antes referidas, presento mi renuncia al cargo que desempeño”, señaló.

Carta de la renuncia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, efectiva al 31 de agosto de 2025, quien también ha decidido declinar participar en el proceso electoral extraordinario para ser elegido por voto popular. Esta decisión refleja una dignidad constitucional que honra… pic.twitter.com/3681oZMhzH — Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) October 30, 2024

En la misiva comenzó con el inicio de su designación como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, hecho que ocurrió el 10 de febrero de 2011. Su plazo como integrante del Máximo Tribunal del país concluiría el 9 de febrero de 2026, esto de acuerdo con la legislación que establece 15 años en el cargo; sin embargo, ante la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, y con ello la designación por voto popular de ministros, jueces y magistrados, adelantó su renuncia.

“Hago de su conocimiento que declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, añadió.

Hoy más temprano se dio a conocer la renuncia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue a Harvard en días pasados para arremeter contra la Reforma al Poder Judicial.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato para un cargo que depende del apoyo popular”, se lee en la carta de renuncia del Ministro, la cual fue enviada este martes al Senado.

La renuncia comenzará a partir de agosto del 2025.

La carta de renuncia comienza con los motivos por los que Ortiz Mena aceptó fungir como Ministro de la Suprema Corte, un cargo que enfatizó es más que interpretar leyes, y explica que se va para mantener viva la promesa de justicia en un Estado democrático. También hace referencia a la reforma constitucional, misma de la que fue a hablar a Harvard en días pasados y la cual desató las risas de los presentes.

El Ministro recalcó que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la Reforma Judicial. “Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final”.

“Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, son como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dura encargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guiñan esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrase al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”, refirió Ortiz Mena.

Los ministros que renunciarán a su cargo son Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández.

En tanto, las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se mantendrán en su cargo por ahora. En el caso del Ministro Luis María Aguilar Morales, este concluirá su encargo de 15 años de servicio el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, los ministros que quieren renunciar no la tendrán tan fácil: líderes de Morena en el Congreso dejaron ver la posibilidad de no aceptarlas para evitar que accedan a las millonarias liquidaciones por dejar su cargo.

Así lo declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien aclaró que la renuncia de los ministros es para irse con las alforjas llenas.

“Al entregar sus renuncias quieren llevarse las alforjas llenas, llevarse todos sus haberes, la Constitución vigente la que quieren invalidar en parte, establece que si no hacen eso no tendrían el retiro que en este momento está vigente, pero el juicio político no es el camino, hay muchas maneras de tocar el tema”, consideró el Senador morenista.

Fernández Noroña acusó al Poder Judicial de estar en una “actitud de franca rebelión y de desobediencia al marco constitucional”, luego de que ayer se difundió el proyecto de sentencia del Ministro González Alcántara, el cual busca invalidar la reforma al Poder Judicial.

Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw — Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 29, 2024

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también mencionó que iban a analizar las renuncias de los ministros.

“Ahora al que les corresponde revisar y aceptar las renuncias es al Senado, pero puede darse la hipótesis de que no las acepten y si no las aceptan, las ministras y los ministros se quedaran sin haberes de retiro”.