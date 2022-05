Todo sobre la Tau Hercúlidas: El mes de mayo podría cerrar con lluvia de meteoritos

Ciudad de México, 30 de mayo (AS).- El mes de mayo finalizará con una lluvia de meteoritos en el espacio. Se trata de la Tau Hercúlidas, que ha sido provocada por el estallido de un cometa que pasará cerca de la Tierra, a unos 9.2 millones de kilómetros, en los dos últimos días del mes.

En caso de que se produzca su llegada, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ha detallado en un comunicado que los fragmentos “golpearán la atmósfera de la Tierra muy lentamente”, y viajarán a una velocidad de diez millas por segundo. En otro comunicado, la NASA ha explicado que las observaciones realizadas por el telescopio Spitzer indican que al menos algunos fragmentos “se están moviendo lo suficientemente rápido”.

Will there be a meteor storm tonight? One way to find out…go out and look up around 1 AM EDT. Skies should be mostly clear. Find a place away from bright lights. Details here: https://t.co/Bq26xb17hI

— NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) May 30, 2022