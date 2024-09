Dikembe Mutombo, uno de los mejores defensores de la NBA, fallece a los 58 años

El pívot de 2.18 metros surgió en la Universidad de Georgetown, para luego tener una carrera profesional en la que fue seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas de la NBA. Fue proclamado como el mejor jugador defensivo de la liga en cuatro ocasiones, además de recibir tres selecciones como ‘All-NBA’.

Por Tim Reynolds

Estados Unidos, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Dikembe Mutombo, el miembro del Salón de la Fama del baloncesto que fue uno de los mejores defensores en la historia de la NBA y Embajador global del deporte, falleció el lunes tras una batalla contra un tumor cerebral, informó la liga. Tenía 58 años de edad.

Su familia reveló hace dos años que Mutombo recibía tratamiento en Atlanta por un cáncer de cerebro.

La NBA dijo que Mutombo falleció rodeado por familiares.

“Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma”, expresó el comisionado de la NBA Adam Silver. “En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha, entregaba su corazón y alma a ayudar a los demás”.

Basketball Hall of Famer and humanitarian Dikembe Mutombo has died from brain cancer at age 58. pic.twitter.com/SoDANXt0JW — ESPN (@espn) September 30, 2024

Nacido en Congo, Mutombo disputó 18 temporadas en la NBA, jugando para Denver, Atlanta, Houston, Filadelfia, los Knicks de Nueva York y los entonces Nets de Nueva Jersey.

Mutombo fue singular en distintas maneras — cada vez que decía “no” con el dedo cuando tapaba el disparo de un rival, su altura, su voz profunda, su radiante sonrisa. Los jugadores de la actual generación le tiene como ídolo. Joel Embiid, la estrella de los 76ers de Filadelfia que nació en Camerún, tenía a Mutombo como inspiración.

“Es un día triste, especialmente para nosotros los africanos, todo el mundo”, dijo Embiid el lunes. “Aparte de lo que logró en la cancha, creo que era mucho mejor fuera de la cancha. Es uno de los que admiraba por su impacto dentro y fuera de la cancha. Realizó tantas grandes obras. Muchas grandes obras para tanta gente. Fue un modelo para mí. Es un día triste”.

El pívot de 2.18 metros surgió en la Universidad de Georgetown, para luego tener una carrera profesional en la que fue seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas de la NBA. Fue proclamado como el mejor jugador defensivo de la liga en cuatro ocasiones, además de recibir tres selecciones como ‘All-NBA’.

Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo has passed away at 58 years old due to brain cancer. pic.twitter.com/taDWSFeCQE — Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2024

Fue exaltado al Salón de la Fama en 2015 tras una carrera en la que promedió 9.8 puntos y 10.3 rebotes por partido.

También fue protagonista de uno de los momentos más icónicos de la postemporada cuando los Nuggets de Denver — octavos de la preclasificación — eliminaron al primero Seattle en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste. Esa serie al mejor de cinco encuentros marcó la primera vez en la historia de la NBA que el octavo dejaba fuera al primero.

“Cuesta creerlo”, dijo el presidente de Toronto Masai Ujiri, quien reaccionó conmovido el lunes cuando al enterarse de la noticia del deceso de Mutombo. “Será duro no poder contar con él. No tienen idea alguna el significado que Dikembe Mutombo tenía para mí … Fue quien nos permitir estar donde estamos. Fue un gigante, una persona increíble”.

Mutombo jugó hasta la temporada 2008-09. Después de retirarse, se dedicó a causas humanitarias y obras de caridad. Hablaba nueve idiomas y fundó la Fundación Dikembe Mutombo, concentrándose en mejorar la salud, educación y calidad de vida en su natal Congo.

Dikembe Mutombo has sadly passed away at 58 years old due to brain cancer. This pose will forever be legendary. Rest in peace to a legend 😢🙏🏽 pic.twitter.com/27PU6XKm6z — NBA Memes (@NBAMemes) September 30, 2024

Fue miembro de las directivas de diversas organizaciones, incluyendo los Juegos Olímpicos Especiales, la Fundación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) y la Junta Nacional de Estados Unidos para la UNICEF.

“No había nadie más calificado que Dikembe para ser el primer Embajador global de la NBA”, subray Silver. “Era un humanitario por naturaleza. Amaba lo que el baloncesto podía hacer para tener un impacto positivo en las comunidades, especialmente en su natal República Democrática del Congo y en todo el continente africano”.