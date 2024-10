Ministro dice que sale más caro mantener a una persona en Palacio que toda la Corte

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien realizó el proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos para invalidar gran parte de la Reforma Judicial, subió el tono de la disputa con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguró que sus haberes de retiro no son nada comparado con lo que cuesta la estancia de la Mandataria en Palacio Nacional.

Esta semana comenzaron a publicarse las renuncias formales de los ocho ministros de la Suprema Corte que no participarán en la elección judicial de 2025, pues de esta forma, según la Reforma Judicial, tendrán derecho a recibir entre los 76 mil y los 200 mil pesos mensuales, aproximadamente, en haberes de retiro. Sin embargo, el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó la posibilidad de que la cámara no acepte las renuncias.

“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, se lee en el séptimo transitorio de la Reforma Judicial.