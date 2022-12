“La Selección es del pueblo”: Senadora exige comparecencia de directivos de futbol

La legisladora morenista solicitó una comparecencia de las autoridades de futbol en razón al interés nacional que genera la Selección Mexicana.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Senadora morenista, Bertha Caraveo, exigió que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) comparezcan ante la eliminación de la Selección Nacional en la Copa del Mundo.

Con acusaciones de corrupción y conflicto de intereses, más el fracaso del “Tri” en Qatar 2022, la Senadora Bertha Caraveo solicitó en su cuenta de Twitter dicha comparecencia que podría no ser atendida porque al no ser funcionarios públicos, no están obligados.

“Los directivos de la FMF y la Liga BBVA deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado”, escribió al publicar una fotografía del presidente de la FMF, Yon de Luisa Plazas; y de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

“La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas!”

Los directivos de la @FMF y la @LigaBBVAMX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas! pic.twitter.com/1cI4Q5dZHU — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) November 30, 2022

Como última advertencia, la Senadora por Morena reiteró que la Selección Mexicana es del pueblo, no de los empresarios: “Que lo sepan bien: la Selección es del pueblo, no de los señores del dinero”.

Ante las críticas, Bertha Caraveo insistió en que el interés nacional que genera el futbol es parte de la labor del Senado en la promoción del deporte de alto rendimiento.

La Selección Mexicana es motivo de interés nacional. Promover un deporte de alto rendimiento es nuestra obligación para que siga siendo sujeto de esperanza y desarrollo para los jóvenes. — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) November 30, 2022

Durante un largo rato tras el silbatazo final, Luis Chávez permaneció agachado sobre la cancha y con una mirada de angustia. Su gol de tiro libre — un soberbio zapatazo desde unos 30 metros — fue el segundo del desesperado esfuerzo de México por mantenerse con vida en el Mundial de Qatar.

La victoria 2-1 ante Arabia Saudí este miércoles fue insuficiente. Aunado al triunfo de Argentina por 2-0 contra Polonia al mismo tiempo en el Grupo C, el Tri se despedía en la fase de grupos de una Copa Mundial por primera vez desde 1978.

La selección dirigida por el técnico argentino Gerardo Martino llegó con el objetivo de al menos alcanzar el anhelado quinto partido. Quedó lejos de esa instancia.

El Tri terminó con cuatro puntos, pero la victoria no le alcanzó para avanzar. Polonia sumó igual cantidad de unidades y avanzó por mejor diferencia de goles, detrás de Argentina que alcanzó seis. Arabia Saudí cerró con tres.

– Con información de AP