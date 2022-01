El Manchester City ficha al delantero argentino Julián Álvarez por cinco años

MANCHESTER, Inglaterra, 31 de enero (AP).— El Manchester City cuenta con otro delantero argentino en sus filas.

Julián Álvarez fue fichado por cinco años y medio procedente de River Plate. Álvarez permanecerá con el campeón argentino — que se apresta a disputar la Copa Libertadores — al menos hasta julio.

Álvarez podría ser el sucesor a largo plazo de Sergio Agüero, el argentino que marcó un época en el City. Agüero se marchó del reinante campeón de la Liga Premier el pasado verano boreal tras una trayectoria de 10 años, y que acabó retirándose en diciembre pasado por una arritmia cardíaca que se le detectó jugando para el Barcelona.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

