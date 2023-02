Mario Delgado dice que el consejero Presidente del INE se irá como “vulgar opositor”

En entrevista con Los Periodistas, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, criticó el papel de Lorenzo Córdova al frente del INE. También habló sobre la unidad dentro del partido y de la guerra sucia que existe en contra de varias de sus principales figuras de cara a la elección presidencial de 2024.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien dejará su cargo el próximo 4 de abril, se irá como “un vulgar opositor” pues su actuar no fue acorde al de un funcionario que representa al árbitro electoral, afirmó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mario Delgado recalcó que Lorenzo Córdova ha sido uno de los principales opositores al movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que no (hizo un buen papel), se quedó muy lejos, terminó comportándose como un vulgar opositor, no tiene nada que ver con la actuación que debería tener como funcionario de un organismo que es el árbitro electoral. Él piensa que su legitimidad viene de combatir a Morena, de combatir al Gobierno, imagínate, el fin de semana convocando a que se amparen contra una reforma que ni siquiera ha sido aprobada, perdió completamente el rumbo, creo que mostró el cobre. Viene de un sistema de cuotas y cuates donde le fue leal siempre a los partidos que lo pusieron, no fue un árbitro imparcial […] Siguen ahí con el disfraz, con la máscara de ciudadanos, de académicos y es muy lamentable lo que siguen haciendo”.

El pasado fin de semana, Lorenzo Córdova instó a los ciudadanos a ampararse para que se anule el llamado Plan B de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentando que el Poder Judicial “está para para molestar” al Ejecutivo.

Durante la presentación del libro La democracia no se toca, que escribió junto con el Consejero Ciro Murayama, Córdova Vianello celebró que los partidos de oposición y sus grupos parlamentarios hayan impedido la Reforma Electoral constitucional y que impugnen el llamado Plan B, además, dijo, los ciudadanos deben confiar en el Poder Judicial que “constituye un faro de esperanza” y deben promover recursos ante los jueces.

“El Poder Judicial está para molestar, para ser incómodo al poder, no por vocación, sino por función. Y creo, desde este punto de vista, que hay que ponerles sobre la mesa a los jueces constitucionales, a la Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los insumos, todos los argumentos que sean necesarios para que puedan tomar una decisión que salvaguarde el orden constitucional”.

Ante esta situación, el Presidente López Obrador afirmó un día después que Lorenzo Córdova “es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante”.

“No tiene problema de nada. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros perores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario, pero así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina del pasado 30 de enero.

LA UNIDAD EN MORENA

Esta mañana, Mario Delgado reconoció durante la X Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, realizada en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, que el principal desafío que enfrenta la llamada Cuarta Transformación es la elección de 2024, en la cual estará en juego determinar si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “es un capítulo aislado en la historia o efectivamente se convierte en un punto de inflexión en la historia nacional”.

“Tenemos un líder extraordinario que se da pocas veces en las biografías de los países que con su ejemplo de vida, que con sus ideas, con sus propuestas provoca una irrupción, pero la trascendencia de su legado ya no depende él, depende de nosotros, entonces el reto es que sea un punto de inflexión en la historia del país, que consolidemos la Cuarta Transformación, no le va a tocar a él. De repente se calienta el tema de las ‘corcholatas’, el pleito y muchos rumores, pero seamos conscientes, tenemos la responsabilidad de que se convierta esto en un proceso histórico, que regeneremos la vida pública de nuestro país, ante eso no cabe ningún interés personal por encima del proyecto”, dijo Mario Delgado en entrevista con Los Periodistas.

La sucesión presidencial ha generado distintas disputas dentro de Morena, principalmente por los reclamos que ha hecho el Senador Ricardo Monreal por la supuesta falta de piso parejo y por su inconformidad por el método de las encuestas, el cual siempre ha sido empleado por el partido para la designación de las candidaturas.

Ante esta situación, el dirigente del partido oficialista afirmó que el proceso de selección del candidato, el cual comenzará en julio de este año, será un proceso abierto en el cual la gente será la encargada de elegir a través de las encuestas.

“Hoy fuimos muy claros en cuál es el fondo de las encuestas, no es un método de selección, no es un capricho, es permitir que la gente tome las decisiones más relevantes en Morena […] Nosotros vamos a dar las garantías de que no haya ninguna manipulación, de que no haya mano negra en las encuestas”.

Mario Delgado indicó que la sociedad elegirá a la mejor opción de acuerdo con los resultados que ofrezcan desde los cargos que desempeñan actualmente.

“La mejor plataforma que tienen nuestros perfiles que aspiran son los cargos que ocupan actualmente, la gente los ve, la gente los sigue, la gente los evalúa. Tenemos a un pueblo muy politizado y a partir de su desempeño en su cargo, los resultados que tengan y la lealtad que tenga con el proyecto de Morena, la gente va a ir definiendo sus preferencias”.

COMBATIR LA “GUERRA SUCIA”

Ante las campañas de “guerra sucia” orquestadas por parte de miembros de la oposición en contra de los posibles aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, Mario Delgado dijo que el partido “está preparándose porque viene lo peor” y reiteró que en momentos como este la unidad es importante.

“La gente está con el Presidente, hay un gran apoyo a este movimiento, prepárense porque viene lo peor, para eso nos estamos preparando por eso justamente la importancia que le hemos dado al tema de la unidad, nadie sobra, todos tenemos que permanecer, todos tenemos que participar”.

El dirigente del partido guinda afirmó que en los últimos años la derecha ha emprendido una campaña de desprestigio con la finalidad de tratar de confundir a la gente y detener el movimiento de la Cuarta Transformación.

“No hay una propuesta de país, la propuesta es detener el avance de la transformación, entonces debemos estar muy unidos, debemos estar cerca de la gente, la gente debe de tomar las decisiones hacia donde debe ir el movimiento para que logremos su trascendencia”.

Delgado aseguró que desde Morena todos los días se trata de desmentir estas campañas de la oposición e indicó que no han tenido un impacto negativo pues la evaluación del Presidente de la República y Morena sigue intacta.

“Los resultados del gobierno son inobjetables, es imposible tapar con una campaña de mentiras lo que pasa en México […] y del otro lado qué tienes, son campañas de odio, de desprestigio, de mentira que tarde o temprano se van cayendo en pedazos”.

Finalmente, Mario Delgado aseguró que “no se debe pecar de ingenuidad” y reconocer que en este momento, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es el principal objetivo de las campañas de desprestigio.

“Ahí no hay que pecar de ingenuidad, ella (Claudia Sheinbaum) es a quien en este momento se está dirigiendo la guerra sucia, pero es contra el movimiento, no importa en este momento quién es el objetivo, si es ella, o es Adán (Augusto López Hernández, el Secretario de Gobernación), o si será (el Canciller Marcelo) Ebrard, tenemos que defendernos”.

El dirigente de Morena mencionó que a pesar de la “guerra sucia” en contra de varias de sus figuras, la sociedad ha logrado identificar estas campañas y ya no se deja engañar tan fácilmente.

“La gente se da cuenta de esto y hay que estar de manera permanente denunciando estas campañas de desinformación e informando lo que hace el gobierno, que es un gobierno de muchos resultados en el caso de la Ciudad de México con mucha innovación y resultados contundentes”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado