Kareem Abdul-Jabbar crítica el acto de violencia de Will Smith contra Chris Rock

Por Joan Camargo

Ciudad de México, 31 de marzo (La Opinión).- El máximo anotador en la historia de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, lanzó una fuerte crítica contra el actor Will Smith por cachetear al comediante Chris Rock este domingo durante la celebración de los Premios Óscar.

Abdul-Jabbar publicó un ensayo en su página web, kareem.substack.com, en el que lamentó la acción de Will Smith, que además catalogó como un golpe los hombres y mujeres de la comunidad negra, y a la industria del cine.

También criticó las disculpas que dio Smith durante su mensaje tras recibir el Óscar a mejor actor de la academia por su participación en el film King Richard. De hecho, aseguró que solo justificó la violencia.

“También ha anunciado erradamente que su esposa es incapaz de defenderse por si sola de ese ataque verbal”, agregó Abdul-Jabbar.

