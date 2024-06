Francia detiene plan de atentado contra estadio sede de los Juegos Olímpicos de París

París, 31 de mayo (AP) — Las autoridades francesas presentaron cargos preliminares de terrorismo contra un sujeto de 18 años acusado de planear un ataque contra los espectadores de los partidos de fútbol durante los Juegos Olímpicos de París. El Ministerio del Interior indicó que es el primer plan de ataque frustrado para los juegos que inician en ocho semanas. Francia está en alto nivel de alerta.

El hombre es acusado de planear “una acción violenta” en nombre del Estado Islámico de ideología jihadista, dijo el viernes en un comunicado la oficina del Fiscal nacional contra terrorismo. El sujeto, que no ha sido identificado, está bajo custodia mientras continúa la investigación.

El Ministro del Interior Gerald Darmanin indicó en el comunicado que miembros de la Dirección General de Seguridad Interior arrestaron a una persona de origen checheno de 18 años el 22 de mayo bajo sospecha de estar detrás de un plan para atacar eventos de fútbol en la ciudad de Saint-Etienne.

De acuerdo con la indagatoria inicial, el hombre estaba preparando un ataque en el Estadio Geoffroy-Guichard y que recibirá varios duelos del torneo. El plan era atacar a los espectadores y fuerzas policiacas, según el comunicado. El sospechoso quería atacar los eventos olímpicos “morir y convertirse en mártir”, añadió el comunicado.

Francia está en alerta máxima de seguridad antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que se esperan atraigan a millones de visitantes entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Los duelos de fútbol se realizarán en varias ciudades del país y la final será en el Stade de France en París.

Darmanin no citó ninguna amenaza de seguridad específica contra un evento de fútbol, pero indicó que eran múltiples posibles amenazas, incluyendo aquellas de grupos islámicos extremistas, grupos ambientalistas violentos, de grupos de ultra-derecha y ciberataques rusos o de adversarios.

El comité organizador indicó que tenía conocimiento del arresto y reconoció a los servicios de inteligencia y seguridad. “La seguridad tiene la más alta prioridad para París 2024. Trabajamos todos los días en coordinación cercana con el Ministerio del Interior y nuestros socios —y lo seguiremos haciendo para movilizarnos enteramente”, indicó en un comunicado.

Las preocupaciones de seguridad son altas para la ceremonia de apertura única, que atraerá a más de 100 líderes de todo el mundo. Involucrará botes transportando a los deportistas en el río Sena en un desfile de seis kilómetros que recibirá a cientos de miles de espectadores desde el muelle.

