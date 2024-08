La esgrimista egipcia Nada Hafez revela que compitió embarazada en JJOO de París 2024

París, 31 de julio (AP) — La esgrimista egipcia Nada Hafez reveló que compitió en los Juegos Olímpicos de París con siete meses de embarazo.

Hafez mencionó en Instagram que “estuve cargando a un pequeño olímpico”, horas después de alcanzar los octavos de final de la modalidad de sable el lunes.

How about that for a pregnancy announcement ✨

Egyptian fencer Nada Hafez announced in a heartfelt Instagram post that she is seven months pregnant. She'd competed at the #Olympics just the day before! #Paris2024 I @FIE_fencing pic.twitter.com/m22rvPWXRX

— The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024