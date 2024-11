Verstappen logra su cuarto título en GP de Las Vegas; Checo remonta y queda en el 10

Por Ricardo López Juárez

Las Vegas, 24 de noviembre (La Opinión).– El británico George Russell obtuvo el triunfo en el Gran Premio de Las Vegas, pero la noche en la “Ciudad del Pecado” le perteneció a Max Verstappen, quien aseguró su cuarto campeonato consecutivo de la Fórmula 1 a la edad de 27 años. El mexicano Checo Pérez remontó y quedó en el lugar 10.

Verstappen, de Red Bull, acabó en el quinto puesto sobre el vistoso circuito que recorre el Strip de Las Vegas. Es el primer piloto en ganar cuatro títulos seguidos desde que el británico Lewis Hamilton lo hizo entre 2017 y 2020.

Hamilton fue segundo para el 1-2 del equipo Mercedes y el español Carlos Sainz fue tercero, seguido por su compañero de Ferrari, Charles Leclerc. El mexicano Sergio Pérez hizo una buena carrera y llegó en el lugar 10 tras arrancar desde la posición 16 luego de otra sufrida calificación, la enésima de su adversa temporada.

La coronación de Verstappen llega de manera anticipada. A la temporada 2024 le restan las carreras de Qatar y Abu Dhabi. El nuevo tetracampeón ahora tiene una delantera de 63 puntos sobre Lando Norris, de McLaren, quien llegó sexto en Las Vegas. Esa diferencia es irreversible.

Un conmovido Verstappen guardó silencio tras cruzar la meta y movía su cabeza ligeramente, saboreando el momento y escuchando las felicitaciones remotas de parte de gente de su equipo. Él agradeció y brevemente hizo referencia a “todo lo que hemos vivido en esta temporada”.

⭐️⭐️⭐️⭐️

Four time world champion!!! A season with a lot of challenges, but we worked hard as a team. I am very proud of us 🏆 This would never have been possible without all the dedication and effort of everyone at @redbullracing 🙌 A huge thank you to all involved for this… pic.twitter.com/mnekjbdC3a

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 24, 2024