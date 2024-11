ENTREVISTA ¬ La maldad sí existe y nosotros somos sus recipientes: Benavides

Fernando Benavides habló con SinEmbargo sobre su libro La vulnerabilidad del azar, una obra que sigue los pasos del famoso podcast "Fausto".

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- "La maldad sí existe", expuso Fernando Benavides al hablar sobre su libro La vulnerabilidad del azar (Destino), el cual narra el crimen de una mujer desde la perspectiva de los investigadores, una obra que es el reflejo de los años de trabajo en este tema y que sigue la línea del famoso podcast "Fausto", del cual es creador.

“Yo creo que la maldad sí existe y pienso que nosotros en realidad somos estos recipientes de bien y de mal. Tú y yo somos personas buenas y malas al mismo tiempo, y es circunstancial lo que ocurre y sí creo que hay un punto en el cual un ente muy maligno, una fuerza o lo que sea, se apodera y hace que las cosas sucedan en detrimento de la sociedad o del humano", consideró Benavides en entrevista con SinEmbargo.

Fernando Benavides ejemplificó en ese sentido lo ocurrido en el caso de lo ocurrido en 1991, en el Estado de México, el cual se expone en la primera temporada de Fausto. Se trató de un multihomicidio que fue resuelto por un agente identificado como Fabián Roldán, quien relató que fue el crimen más impactante en sus 40 años de carrera. "Mi punto ahí es: el diablo los protegió esa noche (a los asesinos), o sea, no hay otra explicación a que el diablo cuidó sus pasos esa noche para que ocurriera esa masacre”, consideró Benavides sobre ese caso.

"Lo que ocurrió en esa casa, esa noche, no pudo haber ocurrido si no se alineaban todos los elementos para que fuera una catástrofe. Yo estuve en la casa, en la cuadra y todo, no es una casa solitaria, es una casa con vecinos, había mucha gente (...) todas esos esas acciones fueron perfectas una para la otra, en una forma negativa y luego fue una masacre la que ocurrió en esa casa y nadie escuchó nada", añadió el autor de La vulnerabilidad del azar.

Por esta razón, y por las tantas historias que a lo largo de su carrera ha escuchado, Benavides consideró que la maldad sí existe y son diversas circunstancias las que la desencadenan. “Yo creo que la maldad sí existe y yo creo que se apodera, se puede apoderar de todos. No nacemos con ella, pero sí, nacemos listos para ejercerla”, opinó.

Respecto a su libro, también destacó que intentó hacer un homenaje a todos esos policías que sí cumplen con su trabajo, que sí buscan resolver los crímenes que a diario se presentan en este país.

"Busca reivindicar a los agentes judiciales en su justa medida, sin negar que hay una parte de corrupción en la fuerza judicial, en la fuerza de la Policía, pero también la mayor parte son buenas personas y son personas que están haciendo su trabajo", manifestó.

