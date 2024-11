El ultraderechista Quadri dice que Trump es “la esperanza de México”. Le dan con todo

El legislador de Partido Acción Nacional (PAN) ha fomentado la narrativa de que el narcotráfico es terrorismo, y que Estados Unidos tiene derecho a actuar al respecto.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El ultraderechista Gabriel Quadri no ha parado de recibir críticas en redes sociales. Todavía bajo señalamiento de ser incongruente al tramitar la pensión para adultos mayores, que públicamente criticó y despreció, el miércoles volvió al ojo público al afirmar desde su cuenta de X que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, "es la esperanza de México".

El 25 de noviembre, Trump amenazó nuevamente con imponer aranceles a México y Canadá, sus socios en el T-MEC. También planea aumentar los aranceles sobre productos chinos. El republicano ha amenazado al país, como lo hizo en su primera Administración, para frenar la migración y el tráfico de fentanilo, con discursos xenofóbicos y racistas.

Tras las amenazas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al mandatario en una carta que leyó desde Palacio Nacional. "A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes", advirtió.

Trump, la esperanza de México... — Gabriel Quadri (@g_quadri) November 27, 2024

Un día después, Quadri también posteó en X: "Trump es el único contrapeso que ahora tiene el poder dictatorial del Gobierno mexicano...".

El legislador de Partido Acción Nacional (PAN) es conocido por exportar de Estados Unidos los discursos antiderechos en contra de la diversidad sexual y de género. También ha fomentado la narrativa de que el narcotráfico es terrorismo, y que Estados Unidos tiene derecho a actuar al respecto.

A su más reciente comentario, una usuaria respondió al político: "Gente como Gabriel Quadri han vivido de México por no decir del pueblo de México y, se arrodillan a Trump por no decir a los políticos gringos. No solo son malagradecidos con su país, son vendepatrias y traidores a su país que les ha dado todo".

Gente como Gabriel Quadri han vivido de México por no decir del pueblo de México y, se arrodillan a Trump por no decir a los políticos gringos. No solo son malagradecidos con su país, son vendepatrias y traidores a su país que les ha dado todo. — Stella Velasco🖋 (@BVS_Velasco7) November 27, 2024

A ver si Trump te va a dar los $6,000.00 pesos bimestrales 😜 pic.twitter.com/PA4AX0BGC5 — Argelia (@Argelia85331639) November 28, 2024

Tus amigos del pan que dicen ser la esperanza de México votaron en contra de que se aumente la pensión bimestral que vas a recibir, se ve que a tus cuates no les importas — Asier (@Asierdelgado123) November 27, 2024

QUADRI Y SUS POLÉMICAS

Gabriel Quadri, con claro corte de derecha, es objeto de múltiples críticas y polémicas por sus opiniones emitidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

En 2019, había utilizado su cuenta de X para decir que México sería un país en desarrollo y "potencia emergente" si no tuviera que "cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas", tres de los estados con mayores reportes de inseguridad y pobreza en el país.

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, escribió en su cuenta de Twitter el académico de la Universidad Iberoamericana.